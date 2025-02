Crítica: 'La Vida Breve', una serie irreverente que viene perfectamente envuelta

Existe algo de gamberro en todo lo que rodea a 'La vida breve', la nueva apuesta cómica de Movistar Plus+ en colaboración con Zeta Studios. Por supuesto, no solo hablo del humor tan característicamente español que utiliza, tan ácido como irreverente. Si no, más bien, en la gamberrada de su propia existencia.

Y es que 'La vida breve', una creación de Adolfo Valor y Cristobal Garrido, se centra en uno de los periodos, a priori, más insulsos de la historia de España. No hay grandes guerras ni grandes gestos que la rodeen. Tampoco ninguno de los tropos clásicos que suelen rodear a la monarquía en el cine. El reinado de Luis I destaca en los libros de historia, únicamente, por su brevedad.

Siete meses de reinado en lo que el joven Borbón, interpretado por un Carlos Scholz en estado de gracia, no causó el más mínimo impacto. Ninguneado por su corte y poco respetado por su peculiar esposa (Alicia Armenteros), el pobre Luis I fue un pardillo con todas las letras.

| Movistar Plus+

Y este es, precisamente, uno de los puntos fuertes de la serie. 'La vida breve' se aleja de cualquier idea preestablecida sobre las películas sobre reyes y reinas. No los humaniza ni los engrandece como otras producciones del estilo. Al contrario, la serie se encarga de señalarles: de dedicarle un momento a periodos de la historia "olvidados" para, seguidamente, reírse sin tapujos de ellos.

Ese espíritu gamberro es palpable en toda la serie, que toma un fragmento de la historia española para transformarla en su propio lienzo. Por supuesto, existe un mínimo rigor histórico, pero no hay miedo de moldear y reinterpretar al antojo de sus creadores en pos de la comedia.

Como resultado: una serie irreverente, con un buen timing cómico que navega con soltura entre los momentos de tomarse en serio o ser unos cachondos. 'La vida breve' sabe cuando alargar la tensión de la misma forma que sabe encontrar el momento ideal para hacerla estallar con píldoras de un humor tan provocador que, en ocasiones, no ves venir.

No hay miedo a reinterpretar en pos de la comedia

| Movistar Plus+

Una sátira que viene perfectamente envuelta: con un nivel de producción impecable, un guion inteligente y un vestuario que convierte la serie en inmersiva. Algo que también se logra con las localizaciones. Gracias a un acuerdo con Patrimonio Nacional, 'La vida breve' ha podido rodarse en los palacios y jardines originales donde se desarrolló la historia, allá por el siglo 18.

Al ya mencionado Carlos Scholz, sobre el que recae un papel protagónico muy bien resuelto, se une un reparto estelar de personajes. Javier Gutiérrez, en las carnes de Felipe V, vuelve a hacer gala de su talento cómico, pero, personalmente, es el reparto femenino quienes otorgan las actuaciones más completas.

Leonor Walting, en su papel como Isabel de Farnesio, una "Cersei a la española", que actúa como el perfecto contrapeso al resto de personajes que la rodean, tan excéntricos que raya lo absurdo, y ala que dota de una sobria seriedad fascinante. Al otro lado, Alicia Armenteros carga con gran parte del peso emocional de la serie. Su Luisa de Orleans, casada en contra de su voluntad, pero de aparente buen corazón, se debate magistralmente entre la ternura y la locura.

La vida breve: Tráiler oficial | Movistar Plus+

Su mayor fallo: su indecisión

Sin embargo, el mayor fallo de 'La vida breve' es su indecisión. Esta es una serie que funciona como comedia histriónica, pero que, en contadas ocasiones, se acuerda de que también quiere hacer crítica social.

Sus personajes históricos buscan ser reflejos de la sociedad moderna, a la que evidencian bromeando con problemas tan actuales como la corrupción o la falta de acceso a la vivienda. Sin embargo, estas pinceladas son demasiado escasas y separadas entre sí para que funcionen de verdad, quedándose en chistes vacíos que pierden todo espíritu crítico tras el siguiente gag cómico.

Aun así, 'La vida breve' es una serie muy disfrutable, con episodios cortos y que se digieren muy rápido, por lo que vale la pena echarle un ojo siempre que se rompa cualquier expectativa de ver una adaptación histórica fidedigna. La primera tanda de episodios verán la luz a partir del jueves, mientras que los tres restantes podrán verse a partir del 20 de febrero en la plataforma de Movistar Plus+.