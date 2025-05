Preocupació per Borja González després de ser assistit pels metges a 'Supervivientes'

L'aventura de 'Supervivientes' continua posant al límit els seus participants, que ja sumen 60 dies als inhòspits Cayos Cochinos. Les condicions extremes comencen a deixar empremta, i aquest diumenge un dels moments més tensos de la nit el va protagonitzar Borja González. El jove es va veure obligat a retirar-se d'una de les proves a causa d'un fort mareig.

Durant la gala dominical, els concursants es van enfrontar a un doble desafiament. Primer van competir a la platja de jocs i, posteriorment, van ser traslladats per Laura Madrueño a un circuit en plena selva, dissenyat per mesurar el seu equilibri, força i rapidesa. Va ser en aquesta segona fase on Borja González va viure una situació límit.

La prova de 'Supervivientes' consistia a avançar sobre una estructura elevada mentre es desenroscava una boia. Borja González va perdre l'equilibri en un primer intent, però va decidir continuar malgrat la caiguda. Tanmateix, després de tornar a relliscar, va rebre instruccions per part de la presentadora: "Borja, has de tornar a l'inici".

| Mediaset

El concursant no va respondre com s'esperava i, visiblement afectat, va rebutjar tornar al punt de partida. La sorpresa de Laura Madrueño va ser immediata: "Com que no? Què et passa Borja?". Va ser llavors quan es va poder sentir l'explicació del jove: "Estic marejat". Acte seguit, va abandonar la zona de joc de 'Supervivientes', debilitat i sense forces per continuar.

Amb rapidesa, Laura Madrueño va intervenir per oferir-li ajuda mèdica a 'Supervivientes': "Borja, si vols surt, que et vegi el nostre equip mèdic que és allà". Més tard, es va dirigir a l'audiència per informar sobre el seu estat: "Borja es troba una mica marejat i no s'ha vist capaç de fer aquesta part d'equilibri".

En audiències, aquest diumenge, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar pujant mig punt fins a un estupend 16,9% i 1.420.000 espectadors a Telecinco. El reality presentat per Sandra Barneda es va convertir en l'espai d'entreteniment més vist del dia. A més, 'Supervivientes' va aconseguir el minut d'or del diumenge a les 22:59h amb 1.949.000 espectadors i un 16,7% de quota de pantalla.