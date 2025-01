Ion Aramendi paralitza 'GH DÚO' per l'agressivitat en directe d'un concursant

Moment de màxima tensió el viscut durant el 'Límite 48 Hores' de 'GH DÚO'. A tan sols uns minuts de finalitzar l'emissió, Ion Aramendi comunicava als espectadors el que havia succeït mentre no estaven connectant amb la casa. "Ha passat un fet concret, molt greu, connectarem amb ells", desvelava el presentador amb un to de serietat.

"M'he de posar seriós en aquest moment perquè ha succeït quelcom molt greu i que no permetrem. Hi ha actituds que 'Gran Hermano' considera comportaments de tolerància zero. I un de vosaltres ha creuat aquests límits avui. Em refereixo a tu, Sergio, li has dit al teu company Àlex Ghita quelcom inadmissible, vergonyós i de molt mal gust", explicava Ion Aramendi.

Tot ha ocorregut després dels posicionaments de 'GH DÚO', quan Sergio Aguilera ha esclatat violentament contra Àlex Ghita: "Ja ens veurem tu i jo, ja ens veurem tu i jo. Ja ens veurem tu i jo sense càmeres. Et foto una pallissa que pixes sang".

| Mediaset

"Aquestes actituds són impròpies de 'Gran Hermano' i absolutament inadmissibles. Amb elles tenim tolerància zero. Sergio, tu has traspassat els límits avui", afegia Ion Aramendi a 'GH DÚO'.

"Això és una primera advertència, el que anomenaríem una targeta groga. Vull dir, que no es pot tornar a repetir, ni per part de Sergio, ni per part de ningú, perquè suposarà l'expulsió disciplinària immediata. Ha quedat clar? Clar, per a tots", deia Ion Aramendi en ple directe

D'aquesta manera, Sergio Aguilera prenia la paraula per disculpar-se a 'GH DÚO': "Demano perdó a Àlex Ghita, a Espanya i al concurs. Estava nerviós i ja està". "Accepto les disculpes, no és així, és un bon noi. Fa somriure tota la casa i ho entenc al 100%", reaccionava Àlex Ghita, que no volia veure el seu company expulsat i pactaven començar de zero la seva relació.

"Que ho sapigueu, només admetem una targeta groga, no n'hi haurà més", concloïa Ion Aramendi la seva intervenció a la nit de 'GH DÚO'.