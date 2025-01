'La Isla de las Tentaciones' activa el protocol d'abandonament per una trobada inaudita

La vuitena temporada de 'La Isla de las Tentaciones' ha començat amb força, i els primers conflictes no han trigat a fer acte de presència. El dilluns 6 de gener, Telecinco va estrenar la nova edició del reality, amb Sandra Barneda com a presentadora. Entre les cinc parelles participants, Alba i Gerard han protagonitzat el primer gran enfrontament que gairebé acaba amb un abandonament prematur.

El detonant va ser una de les imatges que Sandra Barneda va mostrar a les noies durant el primer programa. L'Alba no va poder contenir la seva indignació en veure en Gerard en una situació compromesa amb l'Aida, una de les solteres, que en el passat va ser amiga de la seva nòvia. "Ets un porc, ets un puto porc", va exclamar l'Alba només començar el seu explosiu retret.

"Què collons fas pujant-te a una tia aquí dalt? Tu veus normal un cony al teu clatell? Parlant amb l'Aida, et vaig dir que no, i ballant amb ella", va recriminar enmig d'un ambient cada cop més tens. Davant les explicacions d'en Gerard, que va assegurar no conèixer l'Aida, l'Alba va ser encara més contundent: "Fent un puto entrepà. I amb mi mai balles, qui collons ets tu?".

| Mediaset

"No ets el meu nòvio, me'n vaig d'aquí. A Tomelloso te'n vas amb el teu pare i el teu germà sol. Ets un porc i un poca-vergonya", afegia l'Alba a 'La Isla de las Tentaciones'. Tot i els intents d'en Gerard per mantenir la calma i demanar-li que no li faltés al respecte, l'enfrontament va continuar escalant: "Pira't d'aquí si vols. No em faltis al respecte", va replicar ell. No obstant això, l'Alba va deixar clara la seva postura: "Entra un tio que tu coneixes i veig això, caus a terra. Veureu les imatges i et cagaràs, no pararàs de plorar".

L'Aida, el centre de la polèmica, va intervenir per donar la seva versió dels fets: "Ens vam conèixer en una nit de festa i ens vam tornar amigues. Es va posar nòvio i va desaparèixer".

| Mediaset

La tensió va arribar al seu punt màxim durant la cerimònia dels collars, quan en Gerard va prendre una decisió que va avivar encara més la polèmica. "Li donaré a l'Aida, perquè tu has de veure que no m'has de donar ordres i faltar al respecte. Has d'aprendre que m'has de respectar", va declarar, desfermant la fúria de l'Alba.

Entre crits i llàgrimes, l'Alba va abandonar la cerimònia a 'La Isla de las Tentaciones': "Doncs me'n vaig. M'has faltat al respecte una altra vegada, t'ho vaig dir. Si us plau, vull marxar de debò, vull marxar".