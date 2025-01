'GH DÚO' sorprèn salvant de la nominació els dos concursants menys votats

Les primeres nominacions de 'GH DÚO' van sorprendre deixant en mans del públic cinc concursants. Des del passat diumenge, els espectadors estan votant el seu concursant favorit per abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. No obstant això, aquest dimarts, durant l'emissió del 'Límit 48 Hores' de 'GH DÚO', s'ha salvat els dos menys votats.

Recordem que Ana Herminia va ser la més votada pels seus companys, rebent 9 punts, seguida de Vanessa Bouza, Javi Mouzo i Romina Malaspina amb 8. A més, Álex Ghita va ser pujat a la nominació per Marieta Díaz, Manuel Cortés i Sergio Aguilera com a immunes de la setmana.

"Fenomenal, això és un concurs així que els entenc perfectament. No em sembla mala decisió, per descomptat. El de Marieta ho entenc i m'agradaria més de Sergio i Manuel, el per què", reaccionava Álex Ghita aquest dimarts després de conèixer que es juga la seva permanència a 'GH DÚO'.

| Mediaset

Al començament de la nit, a més, s'han mostrat els percentatges cecs, amb un clarament com el favorit per abandonar 'GH DÚO' amb el 61% dels vots. El segon, amb molta distància, acumulava el 25% dels vots. Ja amb menys percentatge es trobava un 9%, un 4% i un 1%.

Després d'una primera ronda de posicionaments, 'GH DÚO' ha tancat les seves línies per comunicar el primer salvat, que ha estat Javi Mouzo: "He llançat petons a Aurah, amb molt d'afecte. Pau i amor", reaccionava amb un missatge a la seva companya, que es va posicionar en contra seva minuts abans. "Estic encantada amb la salvació de Javi, que és el meu bastó, ja ho sabeu", afegia Vanessa Bouza.

Abans de finalitzar la nit, 'GH DÚO' ha salvat el segon concursant menys votat de la ronda de nominacions. En aquest cas, ha estat Romina Malaspina.

Per tant, Ana Herminia, Álex Ghita i Vanessa Bouza segueixen en la corda fluixa fins a la gala del proper dijous,quan s'anunciarà el primer expulsat de 'GH DÚO'. Cal destacar que els tres compten amb detractors suficients com per ser els expulsats. No obstant això, tot apunta que el menys votat podria ser Álex Ghita, pels seguidors d'Adara Molinero.