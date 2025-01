La proposta històrica de Sandra Barneda en l'avanç de 'La Isla de las Tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' ha començat per tot el que és alt amb un primer programa d'infart. Aquest dilluns 6 de gener, les parelles ja s'han separat i els solters han entrat en acció. El que ningú esperava era que el primer dia sonaria la llum de la temptació i hi hauria un amago d'abandonament.

De fet, el primer programa de 'La Isla de las Tentaciones' acaba amb aquest anunci de l'Alba, parella d'en Gerard, que la pròxima setmana prendrà una clara decisió. "He de pensar i decidir si me'n vaig o no. Sento que si em quedo aquí la meva relació se n'anirà a la merda", diu la noia en l'avançament llançat pel programa.

A més, tots seguiran avançant coneixent les solteres. Seguiran les festes, els jocs i tornarà a sonar la llum de la temptació. "Em fa por i mira que a mi és estrany que em faci por una tia, però tu em fas por", diu en Fran en l'avançament al costat d'una soltera.

| Mediaset

Els nois també tindran sorpreses amb l'arribada de la Sandra Barneda a la vila amb imatges inèdites de les noies. El més afectat serà en Montoya, que s'aixecarà donant cops i cridant: "Com? Com? Els seus morts". "No hi ha hagut res, no hi ha hagut res", li intenten tranquil·litzar els seus companys.

Sorprenentment, ja que fins ara no havia mostrat afinitat amb cap soltera, Eros es ficarà a la piscina amb una soltera. Tanmateix, la Bayan, la seva parella, estarà a la seva vila plorant. A més, l'arribada dels solters VIP, com en Rubén Torres i en Manuel González, també genera trames a les viles de 'La Isla de las Tentaciones'.

A més, Sandra Barneda tornarà a la vila dels nois amb una novetat històrica a 'La Isla de las Tentaciones'. "Per primera vegada a 'La Isla de las Tentaciones' us donaré l'oportunitat que un de vosaltres es retrobi avui mateix amb la seva parella", els comunica la presentadora. Per tant, el final per a un d'ells podria estar més a prop que mai.