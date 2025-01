Audiències: 'La Isla de las Tentaciones' torna líder davant el mínim de 'Renacer'

'La Isla de las Tentaciones' torna líder en audiències a Telecinco amb un fantàstic 15,2% de quota de pantalla, 1.373.000 espectadors i un gran 22,2% en target comercial. El reality, que també és líder en el seu express amb un 10,5% i 1.380.000, puja al 37,7% en el target de 13-24 anys i a un 24,7% en el de 25-44. Pot contra 'Renacer', que baixa a mínim històric amb un 8,8% i 850.000 seguidors a Antena 3.

La semifinal de 'MasterChef Junior' no destaca amb un 8,9% i 717.000 seguidors a La 1. La nova setmana de 'Callejeros' baixa després del seu màxim a Cuatro a un correcte 5,2% i 512.000: puja al 6% entre els espectadors de 45 a 64 anys. 'El Taquillazo: Dany Col·lateral' funciona amb un correcte 5,4% i 483.000.

A la tarda, el partit de la Copa del Rei entre el Real Madrid i el Deportiva Minerva és el més vist del dia amb un 18,9% i 2.172.000 espectadors. Obté el minut d'or a les 20:53h amb 2606.000 espectadors i 20,6% de share. 'Fiesta' sense Emma García no funciona a Telecinco amb un escuet 7,8% i 814.000 seguidors.

| Mediaset

Al matí, el Sorteig del Nen lidera a La 1 amb un gran 36,1% de share i una mitjana de 2.001.000 telespectadors. 'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb les seves reposicions al migdia amb un 16,4% i 1.227.000 seguidors. Antena 3 Notícies 1 és l'informatiu més vist del dia amb un gran 18,5% de share i 1.665.000 seguidors.

A nivell diari, La 1 lidera en audiències el dilluns 6 de gener amb un estupend 13,7%. Antena 3 és segona amb distància amb un 9,4%, mentre que la tercera posició és per a Telecinco amb un 8,4%. Cuatro amb un estupend 6,1% està per sobre de laSexta, que es queda en un just 5% aquest dia festiu.

Bona consumició per al dia de Reis amb 194 minuts per persona, és a dir, 3,2 hores per espectador. El 59,4% de la població d'Espanya va veure la televisió el dilluns 6 de gener, el que suposa 27,6 milions de persones.