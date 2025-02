És una vergonya: Els concursants de 'GH DÚO' esclaten davant aquest acte de Marieta

Marieta Díaz porta diverses setmanes en el punt de mira. La seva relació amb Miguel Frigenti és cada cop més tensa i ja han protagonitzat algunes de les discussions més fortes d'aquest 'GH DÚO'. No obstant això, les últimes accions de l'exconcursant de 'La Isla de las Tentaciones' han causat indignació entre els seus companys.

Tot començava quan Romina Malaspina trobava uns pantalons a les escombraries de la cuina. "Qui va llençar això?", es preguntava l'argentina, que recollia la peça i s'adonava que pertanyia a un altre company. "Això és d'en Javi", apuntava, reconeixent els pantalons del seu excompany.

Juntament amb els pantalons, Miguel Frigenti trobava una de les seves samarretes, que havia patit el mateix destí. "Però si aquesta samarreta és meva, qui l'ha llençat?", es preguntava, visiblement empipat. Després de revisar que no hi hagués res més, el periodista va decidir confrontar la responsable de la bugaderia: Marieta Díaz.

Per a la seva sorpresa, la jove admetia haver llençat les peces a les escombraries. "Estaven allà tirades a terra i ningú les portava a la bugaderia", s'explicava Marieta, que defensava que ho havia fet sense mala intenció. "Així que si ningú es preocupa, jo he assumit que eren per llençar", explicava la jove.

| Mediaset

Per descomptat, això causava la indignació entre els seus companys, que no es podien creure el que havia fet la seva companya. "Això és una vergonya", esclatava Miguel Frigenti. "Tu creus que si la roba fos d'en Dani o en Manuel l'hauria llençat? Ja et dic jo que no", expressava.

Per la seva banda, Maica Benedicto, que sempre ha mantingut una estreta relació amb Javier Mouzo, també ha volgut pronunciar-se. "A mi gairebé se'm salten les llàgrimes", ha assegurat la murciana, que assegura que li ha afectat molt veure com tractaven així les coses d'un altre company. "No sé com se li acut fer això en comptes de preguntar", tancava el tema.

Des del plató, Javi Mouzo compartia la seva opinió i assegurava que no entenia per què no havia parlat amb el Súper. Suso Álvarez, parella de Marieta, ha aprofitat l'ocasió per defensar-la. "Amb els valors i empatia que està demostrant a la casa, mai llençaria la roba d'un company per humiliar com insinua Frigenti", ha dit.

"Tu ho faries?", li ha preguntat Ion Aramendi, al que el col·laborador ha justificat que si ho trobés per allà tirat i oblidat potser també ho faria. No obstant això, el presentador s'ha mostrat ferm, assegurant-li que la roba de la bugaderia "sempre està a terra".