L'última decisió de Vanessa Bouza que dona un gir de 180º a la repesca de 'GH DÚO'

La relació de Javi Mouzo i Vanessa Bouza ha donat un nou gir de 180º. La parella no està en el seu millor moment i els agafa en ple procés de repesca, on la gallega es juga tornar a la casa de 'GH DÚO'. Després de protagonitzar una tensa despedida amb la seva parella, Vanessa Bouza no ha volgut pujar a Guadalix.

"Vanessa està en una sala de Mediaset, està molt nerviosa, plorant...", ha anunciat Ion Aramendi, "i no vol participar en la repesca". El presentador basc ha explicat com la gallega s'ha negat a pujar a la furgoneta que havia de portar-la a la casa. Preocupat, Javi Mouzo ha sortit de plató per parlar amb ella.

Encara que en un principi, Vanessa s'ha negat a parlar amb ell, finalment ha accedit. La parella ha pogut parlar en la intimitat, sense càmeres i han aconseguit que la gallega es calmés. Javi Mouzo ha estat el primer a tornar al plató, on ha volgut defensar la seva dona.

"Això va per a tots els que diuen que això és un paper", ha començat, fent referència tant a col·laboradors com al públic que els ha acusat de muntatgistes. "Ella no està bé emocionalment i no vol participar", ha explicat, apuntant que la gallega no participarà en la repesca.

Després d'uns moments més de reflexió, Vanessa Bouza ha tornat a entrar en plató per donar explicacions. Ho ha fet més humil que mai, mostrant-se dolguda però també entonant el mea culpa. "He de lluitar contra el problema que tinc que són les gelosies", ha admès, assegurant que és una inseguretat que li afecta molt.

| Mediaset

També ha volgut enviar un missatge als que parlen de "paperot". "Fixeu-vos el que volia rendibilitzar-ho que només volia anar-me'n a casa meva", s'ha defensat. Me han preguntat en tots els programes i mai he volgut explicar-ho perquè era una cosa meva personal, narrava la rossa, que assegura que totes aquestes inseguretats li van sorgir durant 'GH19'.

"M'he vingut avall i he hagut d'aprendre a gestionar una cosa nova", ha acabat, parlant de la dura experiència amb les gelosies. També assegura no tenir res ni contra la seva parella, ni contra Daniela Cano, sinó que admet que és una cosa seva i que no pot controlar.

Finalment, Ion Aramendi li ha fet la pregunta decisiva: si volia participar en la repesca. Per sorpresa de molts, Vanessa ha acabat rebutjant la proposta. "No estic preparada", ha explicat, "Ara mateix no és el moment de ser jo i em fa por el que pugui fer la meva parella".

Així doncs, la repesca de 'GH DÚO' queda entre dos enemics: Manuel Cortés i Àlex Ghita.