La tensa despedida entre Vanessa Bouza i Javi Mouzo a 'GH DÚO'

Des de l'inici, la relació de Vanessa Bouza i Javi Mouza ha estat marcada pels seus alts i baixos. Com una muntanya russa, els gallecs han passat de l'amor a l'odi i viceversa en qüestió d'hores, fins i tot minuts. Ja va ser així a 'GH 19', on el concurs de Javier Mouzo va acabar precipitadament després que la seva dona li demanés que abandonés amb ella. No obstant això, 'GH DÚO' ha acabat per torpedinar la parella, més distanciada que mai.

La crisi de la parella arriba en ple procés de repesca, on la gallega s'hi juga tornar a la casa com a concursant de ple dret. Aquest dimarts, Vanessa Bouza tornava a la casa juntament amb la resta d'exconcursants que opten a la repesca, Àlex Ghita i Manuel Cortés. Al plató, els gallecs han protagonitzat un comiat tens.

Ja fa gairebé una setmana de l'abandó definitiu de Javi Mouza. En les seves pròpies paraules, ja no aguantava més dins de la casa i trobava a faltar la seva dona, a qui definia com "el seu bastó". Però, encara que potser ell esperava un rebuda entre abraçades, Vanessa Bouza el va rebre amb retrets sobre la seva actitud dins de la casa.

Uns dies més tard, Vanessa Bouza revelava que el seu marit li havia "demanat uns dies per pensar". A continuació, el mateix Javi Mouzo deixava anar la bomba dels problemes conjugals: "He xatejat amb un parell de noies, però res més", explicava, davant la sorpresa de Ion Aramendi.

| Mediaset

"Quan surt em diu que no se sentia bé a la casa perquè no m'ho havia dit, jo m'he quedat en xoc", expressava al seu torn la seva esposa. Vanessa Bouza també ha reflexionat sobre el seu gran problema: la gelosia, una cosa que porta arrossegant des de 'GH 19'. "A mi hi ha coses que em fan sentir petita", deia, mentre aclaria que havia sentit gelosia de Daniela Cano, companya de 'GH 19'.

Casualment, Daniela Cano ha acudit avui al plató de 'GH DÚO', una cosa que ha donat peu a un moment tens entre la parella. "Et fa res que Daniela s'assegui amb Javi?", li ha preguntat Ion Aramendi. Tot i que en un principi ha mostrat indiferència, més endavant Vanessa Bouza no ha volgut acomiadar-se de la seva parella.

| Mediaset

Finalment, amb la pressió del plató cridant-li que es fessin un petó, la gallega ho ha fet a contracor. No obstant això, més tard el presentador ha revelat que Vanessa Bouza s'havia negat a pujar a la furgoneta que havia de portar-los a Guadalix. "Està plorant en una sala de Mediaset", ha aclarit el presentador, "no vol participar en la repesca".