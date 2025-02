Anita es trenca davant la sanció per saltar-se les normes de 'La Isla de las Tentaciones'

El moment impactant protagonitzat per Montoya en córrer cap a Villa Playa ha captat l'atenció del públic. No obstant això, no va ser l'únic en trencar les regles de 'La Isla de las Tentaciones'. Anita també va decidir sortir corrents a la recerca de la seva parella, trobant-se amb un desenllaç que la va deixar completament abatuda.

Malgrat la repercussió mediàtica de la fugida, ambdós participants han estat sancionats per l'organització de 'La Isla de las Tentaciones'. La conseqüència directa de la seva acció va ser la impossibilitat de veure les imatges de les seves parelles a la foguera. "Hi ha imatges per a tu, però com et vas saltar les normes, no les podràs veure", els van informar en plena cerimònia.

No obstant això, sí podrien escoltar els vídeos mentre els seus companys observaven el contingut per ells, assegurant que la informació els arribés d'alguna manera. Montoya, per la seva banda, va assumir la sanció amb la seva actitud habitual, escoltant els vídeos i realitzant els seus característics comentaris, que en ocasions són poc respectuosos.

| Mediaset

No obstant això, Anita va viure la situació d'una manera molt diferent. La participant no va poder contenir les llàgrimes des del primer instant en què es va assabentar de la restricció i va demanar desesperadament ajuda a les seves companyes. "Si us plau, mireu tot", va suplicar a Alba, Bayán, Andrea i Sthefany, esperant que li poguessin descriure tot el que passava a les imatges.

Mentre es desenvolupava la foguera de 'La Isla de las Tentaciones', Anita es va ubicar al costat de Sandra Barneda, sense poder contenir la seva angoixa. El seu desconsol va ser tal que la presentadora va haver de subjectar-la amb fermesa, evitant que intentés saltar-se la sanció. "Vull veure-les, Sandra, si us plau", va implorar entre sanglots, amb el maquillatge corregut i visiblement afectada. No obstant això, la presentadora va mantenir la seva postura i li va recordar la importància de complir amb la normativa establerta.

Després de sobreposar-se al dur cop de no poder accedir a les imatges, Anita va mostrar el seu agraïment a les seves companyes per la narració dels esdeveniments. No obstant això, també va deixar entreveure la seva desil·lusió respecte a la seva relació, fent una dura valoració: "Aquí, des del primer dia no m'ha demostrat res".