Suso Álvarez reacciona a l'inesperat acostament entre Marieta i Sergio a 'GH DÚO'

Només han passat quatre dies des de l'inici de 'GH DÚO', però Marieta Díaz i Sergio Aguilera ja han reviscut alguns records del passat. Especialment de la seva relació a 'La isla de las tentaciones', tema en el qual van coincidir que la seva relació no va ser del tot dolenta, encara que les circumstàncies podrien haver estat diferents. Unes paraules que van fer reaccionar a Suso Álvarez al plató de 'GH DÚO'.

Marieta Díaz va ser la primera a reflexionar sobre el seu vincle amb Sergio Aguilera. "Ens podríem haver portat millor perquè realment ens portàvem bé", mentre que el jove va reconèixer: "Jo podria haver estat millor, però va ser bonic".

En aquesta mateixa conversa, Sergio Aguilera va confessar que se sentia "una mica en deute" amb Marieta Díaz i va expressar que, malgrat el temps transcorregut, encara li guarda afecte. La jove, per la seva banda, va respondre de manera similar: "Jo et tinc afecte, encara que hagi passat el temps. Al final, vas ser la persona amb qui vaig viure aquella etapa".

| Mediaset

Un altre dels temes que va sortir a la llum durant la conversa va ser el canvi físic i emocional de Marieta Díaz. Ella va voler saber l'opinió de Sergio Aguilera sobre la seva nova aparença, al que ell va contestar: "Estàs més femenina, més fina i senyoreta". Marieta Díaz, rient, va bromejar: "Jo em veig com que m'he tallat els cabells i he madurat, es va quedar allà a 'Supervivientes'".

Mentrestant, fora de la conversa entre ambdós, Sergio Aguilera no va dubtar a parlar de la seva relació amb Marieta amb alguns companys. Va deixar clar que la seva atracció cap a ella era molt forta: "M'agradava molt, si haguessis volgut hauries estat amb mi ara mateix. Era pur foc".

Aquestes paraules no van passar desapercebudes al plató, on Suso Álvarez va reaccionar amb una mica d'ironia: "No m'ha fet gràcia el que ha dit". A més, Suso Álvarez va oferir la seva perspectiva sobre la relació de Marieta i Sergio, destacant que, en aquest nou moment, no estaven junts: "Jo allà no existia, llavors no puc opinar. El passat de Marieta m'encanta i el respecto", va assegurar.

No obstant això, no va perdre l'oportunitat de fer una broma al respecte: "Estic acollonit. Encara que jo mai he dit la veritat, mai".