Vanessa Bouza comunica a Javi Mouzo a 'GH DÚO' una trista decisió sobre el seu futur

Vanessa Bouza i Javi Mouzo estan vivint un dels seus pitjors moments a la casa de 'GH DÚO'. Després de donar-se a conèixer en l'anterior edició de 'Gran Hermano', la parella ha tornat al reality per tenir una segona oportunitat. No obstant això, Vanessa Bouza ha pres la decisió més important sobre el futur de la seva relació amb Javi Mouzo.

Recordem que la parella ja va tornar a la casa de 'GH DÚO' amb problemes des de l'exterior. Que Javi Mouzo hagués esborrat l'historial del seu ordinador feia sospitar a Vanessa Bouza que alguna cosa ocultava. No obstant això, el gallec manté que tan sols estava veient contingut per a adults.

A més, Vanessa Bouza també ha confessat que rumors als passadissos de Mediaset assenyalen que li podria haver estat infidel. Segons diu la gallega, Javi Mouzo hauria estat en un camerino juntament amb una altra dona. No obstant això, el seu marit també ha negat això, assegurant que són rumors falsos.

| Mediaset

D'aquesta manera, en les últimes hores, Vanessa Bouza ha comunicat a 'GH DÚO' una important decisió a Javi Mouzo. La concursant ha decidit posar fi a la seva relació sentimental. "Et vaig dir mil vegades que jo puc estar amb una persona, però sentir-me sola. És com em sento i ja està", començava dient-li al seu marit al llit a l'habitació de 'GH DÚO'.

"Definitivament, com que ni jo t'entenc a tu, ni tu m'entens a mi, he arribat a la conclusió que no vull seguir aquesta relació. No vull seguir aquesta relació. No puc més", afegia amb contundència davant un Javi Mouzo que no deia paraula.

"Com que no puc més, ni jo, ni tu, i cap de les parts es mereixen això, doncs ja està. No tinc ganes, no tinc forces, no tinc perquè estar demanant-te un petó", concloïa Vanessa Bouza.

Amb aquestes paraules, per tant, Vanessa Bouza ha decidit trencar dins de la casa de 'GH DÚO' la seva relació sentimental amb Javi Mouzo. Una determinació que coincideix amb la nominació que protagonitza la parella juntament amb Romina Malaspina, que forma part del seu trio.