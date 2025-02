Telecinco pren una decisió sobre el futur de 'Hay una cosa que te quiero decir'

Bones notícies per a Jorge Javier Vázquez i el futur de 'Hay una cosa que te quiero decir'. Fa poc més d'un mes que Telecinco va rescatar el programa de testimonis i retrobaments, després d'una dècada des del seu final. Tot i que les audiències no han acompanyat a 'Hay una cosa que te quiero decir', el format seguirà sent una de les apostes de la cadena en el futur.

Recordem que 'Hay una cosa que te quiero decir' reuneix en els seus continguts emocionants històries, reconciliacions, resolucions de conflictes familiars i desitjos fets realitat. En aquesta nova etapa, serà escenari d'un ampli ventall d'emotives històries. Algunes com resolucions de conflictes que han marcat una relació entre pare i fill; reconciliacions entre sogra i nora o germans o retrobaments amb un amor de joventut. També declaracions d'amor; peticions de perdó a uns pares o a la parella o els somnis de conèixer un artista favorit, entre altres.

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva verTele, Telecinco ha decidit renovar 'Hay una cosa que te quiero decir'. La decisió ja està presa per la directiva i es farà realitat sobre paper en els pròxims dies. D'aquesta manera, l'equip de Bulldog TV es posarà en marxa per preparar noves entregues del format.

A més, Telecinco també manté la confiança en Jorge Javier Vázquez com a presentador de 'Hay una cosa que te quiero decir'. El català seguirà compatibilitzant aquest projecte amb el seu paper al capdavant de 'El Diario de Jorge' a la sobretaula del canal. A més, el pròxim mes de març, Jorge Javier Vázquez també es posarà al capdavant de la nova temporada de 'Supervivientes'.

Cal destacar que a 'Hay una cosa que te quiero decir' no l'estan acompanyant les bones audiències. El programa presentat per Jorge Javier Vázquez mitjana un escuet 9,5% i 842.000 seguidors en les seves cinc entregues emeses, perdent 6 punts de quota respecte a l'anterior temporada el 2015. De fet, tan sols ha superat el doble dígit la segona i quarta entrega, ambdues en un 10,1%.