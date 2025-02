Telecinco dona la sorpresa amb el primer anunci sobre el retorn de 'Supervivientes'

Ara sí, el retorn de 'Supervivientes' a Telecinco amb una nova edició ja és una realitat. Després de molts dies d'especulacions, la cadena ha llançat la primera promo del retorn del seu reality estrella. Ho fa, a més, repetint el seu quartet de presentadors després de l'èxit de l'anterior edició.

D'aquesta manera, Jorge Javier Vázquez continua al capdavant de les gales dels dijous de 'Supervivientes'. Per la seva banda, Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.

"Estàs preparat per viure la més gran de les aventures? Una aventura on els elements desafien cos i ment. On l'humà batalla amb el diví i el Carib fa de la seva calma i la seva fúria tot un misteri. Comença el compte enrere per a l'estrena de 'Supervivientes'", han dit els presentadors en la promo llançada durant la gala de 'GH DÚO'.

| Mediaset

No obstant això, els presentadors no han donat detalls sobre l'estrena: "Queda el que ha de quedar, el just i necessari, s'estrena quan li toca", deia Jorge Javier Vázquez. Laura Madrueño tampoc volia avançar res: "Me'n vaig en poquet, ja estic fent les maletes, em queda poquet"

No obstant això, alguns rumors han apuntat que l'estrena de 'Supervivientes' serà la primera setmana de març. Sorprèn tenint en compte que tan sols quedaria un mes i 'GH DÚO' segueix en plena emissió amb la repesca. No obstant això, seria una data semblant a la de l'any passat, quan va començar a mitjan març.

D'aquesta manera, amb aquest quartet de presentadors, Telecinco pretén repetir l'èxit de 'Supervivientes' de l'anterior edició. La temporada va mesurar un gran 20,2% de share i gairebé 1,5M d'espectadors. De fet, la final va pujar al 22,1% i 1.677.000 fidels amb la proclamació com a guanyador de Pedro García Aguado.

No obstant això, encara queda per conèixer si Telecinco tornarà a apostar per una versió de 'Supervivientes All Stars', com va fer l'any passat. El format va reunir durant els mesos de juny i agost als millors concursants de la història, culminant amb Marta Peñate com a guanyadora. En audiències, també va funcionar amb un 18,8% i 1,3M de seguidors.