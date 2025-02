Sara Carbonero confirma el seu retorn a Telecinco deu anys després de la seva sortida

Sara Carbonero torna a la televisió i ho fa de nou a Telecinco. Deu anys després de la seva sortida d'Informativos Telecinco, la periodista ha confirmat en directe que s'afegeix a l'equip de 'Caiga quien caiga'. Sara Carbonero, que en l'última emissió del programa va expressar el seu interès per formar part de l'equip, va confirmar en directe la seva incorporació com a reportera.

"Estic molt contenta, m'ha fet moltíssima il·lusió, amb els millors desitjos. I si us falta una col·laboradora, doncs jo què sé...", va expressar per sorpresa Sara Carbonero durant un photocall després de l'anunci del retorn del mític format a Telecinco.

D'aquesta manera, aquest diumenge 9 de febrer, Sara Carbonero ha entrat en directe a 'Caiga quien Caiga'. Durant la connexió, la periodista va explicar la seva situació actual: "Estic a Berlín passant el cap de setmana, però demà estic de tornada, està tot controlat". En aquell moment, Santi Millán li va llançar la gran pregunta: "Acceptes unir-te a l'equip de 'Caiga Quien Caiga'?"

| Mediaset

Sense dubtar-ho, Sara Carbonero va respondre amb un rotund "sí, accepto". Una notícia que Lorena Castell va celebrar: "Una altra noia a l'equip, així m'agrada". D'aquesta manera, Sara Carbonero s'uneix a l'equip de reporters de 'Caiga quien Caiga' format per Pablo Carbonell, Carles Tamayo, Paula Púa, Dani Fez, Violeta Muñoz, Ana Francisco, Luis Fabra, Irene Junquera, Alba Moreno i Andy K

Per la seva banda, Santi Millán va bromejar sobre la seva futura participació al 'Caiga quien caiga', encara que tan sols serà com a reportera convidada. "Encara no sabem on t'enviarem, si veus alguna cosa interessant per allà aprofita, però necessitem que ens enviïs les teves mides per fer-te el vestit. És un plaer tenir-te com a reportera convidada de 'Caiga quien caiga'", deia el presentador.

La periodista, entusiasmada amb el nou repte, va deixar clar que està llesta per a l'acció: "Espero estar a l'altura. Demà estic a Madrid i donant guerra, el que em digueu, faré i el vestit el més aviat possible, si us plau". Per tant, la pròxima setmana serà el retorn de Sara Carbonero a Telecinco de la mà de 'Caiga quien caiga'.