Les sinceres paraules de Jorge Javier a Ana Rosa davant el seu retorn als matins

Aquest mateix dimecres saltava la esperada notícia de Mediaset. Després de les baixes dades d'audiència, Ana Rosa Quintana tornava als matins acomiadant-se, per ara, de 'TardeAR'. Diem per ara, perquè la presentadora ja compta amb nous substituts.

Una imminent notícia a la qual han reaccionat diversos mitjans de comunicació, fins i tot la seva fidel competidora de les tardes, Sonsoles Ónega. I com no, Jorge Javier, qui en el seu dia va ser el rei de les tardes amb 'Sálvame', ha volgut dedicar-li unes paraules a la presentadora.

I és que durant diversos mesos, les connexions en acabar 'El Diario de Jorge' per donar pas a 'TardeAR' han estat freqüents. Res més i res menys pel morbo per veure com interactuaven Jorge Javier i Ana Rosa Quintana, la seva substituta de les tardes. I no ens han defraudat ja que, malgrat la rivalitat que va existir en un moment, els dos ens han donat molt bons moments carregats de rialles i retrets.

Ahir no va ser menys ja que, a les cinc de la tarda, totes les mirades estaven posades en ells. Com ja és costum, Ana Rosa intervé en els minuts finals per avançar els temes del seu programa i així enganxar l'espectador. I res més saludar-se, els dos presentadors van abordar la notícia.

| Mediaset

"Mare meva, filla meva, ara trobaré a faltar les connexions" va reconèixer el català després del seu salut. A partir del 3 de febrer, seran altres les persones a les quals donarà pas. I Ana Rosa no s'ha quedat enrere, ja que s'ha sincerat també: "Jo també et trobaré molt a faltar, Jorge". De cara a la seva nova etapa en la franja matinal, ha convidat a Jorge Javier a 'El programa de Ana Rosa': "Espero que vinguis algun dia pel matí".

Però el presentador ha fet oïdes sordes i ha volgut preguntar-li sobre les novetats del seu retorn: "I ara, què farem?". La resposta de la periodista, ambigua: "Això ja ho veurem. Bé, menys el que se li està acudint a algunes persones... Qualsevol altra cosa". També ha confirmat que seguirà una setmana més dirigint el seu programa i que no s'absentarà per preparar el seu salt als matins: "Que seguiré aquí, encara ens queden moltes connexions".

Jorge Javier, que només ha escoltat la primera frase, ha reaccionat amb el seu característic humor: "Ja, filla meva, que te'n vas al matí (no et moriràs)". Ara caldrà esperar si l'escriptor recull la proposta d'Ana Rosa i tornem a veure els dos periodistes cara a cara.