Telecinco cancel·la l'emissió de 'Hay una cosa que te quiero decir' per aquest motiu

Males notícies per als seguidors de 'Hi ha una cosa que et vull dir', que es queden sense una nova entrega aquest dissabte 8 de febrer. Just un mes després del seu retorn a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez farà una aturada en les seves emissions regulars. Això sí, els espectadors podran gaudir de 'Hi ha una cosa que et vull dir' amb un refregit amb els millors moments de la temporada emesa fins al moment.

En aquesta edició best of, 'Hi ha una cosa que et vull dir' rememorarà alguns dels moments més emotius de la temporada d'aquest format conduït per Jorge Javier Vázquez. Reviurà les històries de les quals han estat partícips els artistes Ana Guerra, India Martínez i David Bustamante, entre altres.

D'aquesta manera, el motiu pel qual Telecinco ha decidit paralitzar l'emissió de 'Hi ha una cosa que et vull dir' és a causa de la gala dels Premis Goya. Els guardons aconsegueixen cada any grans audiències, amb l'edició passada congregant 2.359.000 seguidors i un gran 23,5% de share. Davant d'aquesta forta competència, Telecinco ha decidit guardar al calaix l'entrega prevista per a aquesta setmana de 'Hi ha una cosa que et vull dir'.

| Mediaset

Això no passarà a la resta de cadenes, ja que Antena 3 anuncia que emetrà una nova entrega de 'Atrapa un Milió' amb Manel Fuentes. Per la seva banda, Cuatro manté 'El blockbuster: Wanted (Se busca)', però començarà molt més tard de l'habitual, a les 22:45h, després d'un programa repetit de 'First Dates'. A més, també segueix l'emissió de 'La Sexta Xplica' de José Yélamo al canal secundari d'Atresmedia.

Cal destacar que a 'Hi ha una cosa que et vull dir' tampoc l'acompanyen les bones audiències. El programa presentat per Jorge Javier Vázquezmitjana un escuet 9,5% i 842.000 seguidors en les seves cinc entregues emeses, perdent 6 punts de quota respecte a l'anterior temporada el 2015. De fet, tan sols ha superat el doble dígit la segona i quarta entrega, ambdues en un 10,1%.