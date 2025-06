Joaquín Prat no calla i desmunta el concurs de l'Anita i en Montoya a 'Supervivientes'

El conflicte ha tornat a esclatar a 'Supervivientes', ara per les ulleres de pesca. Montoya i Anita han agafat una de les tres ulleres que tenen a l'illa, cosa que ha generat la crítica d'altres com Pelayo o Borja González. Tot això s'ha debatut al plató de 'Vamos a ver'.

"Ara hi ha un repte que han d'aconseguir entre tots.El principal problema que té Pelayo és que encara no s'ha assabentat que no hi ha dos grups, que la unificació ja s'ha fet i tots són un sol grup. Té una autèntica obsessió, que jo crec que li està perjudicant perquè em sembla que és un gran supervivent, però té una inquina constant cap a ells", opinava Carmen Borrego.

"No creieu que aquesta animadversió és en general entre tots? No es suporten entre els grups. Hi va haver un moment en què no es suportaven les platges i ara no es suporten entre ells. Han passat de platges a grups, cadascú en el seu bucle", es preguntava Antonio Rossi a ' Vamos a ver' .

A més, Carmen Borrego ha sentenciat el grup majoritari: "Ells continuen defensant que no parlen d'esquena, que mai ho han fet, que ho diuen a la cara. Però veiem cada dia com Pelayo parla d'esquena constantment i el paperot de Borja que va d'un costat a l'altre"

"És assetjament i enderroc el que tenen contra l'Anita i en Montoya. Una cosa és que estiguin pescant, que no cal que hi vagin tots a pescar. Les ulleres són necessàries, t'ajuden, però també es pot pescar sense ulleres i es poden agafar llapats sense ganes. Haver de dir a la gent el que han de fer uns i altres, que cadascú actuï i faci el seu concurs com vulgui", sentenciava aleshores Kike Calleja.

D'aquesta manera, Joaquín Prat ha parlat amb duresa del concurs de l'Anita i en Montoya a 'Supervivientes': "Porten 80 dies aïllats. Ara s'ha evidenciat perquè no hi és la Carmen Alcayde, però abans continuaven estant aïllats de tots els altres. Porten tot el concurs aïllant-se voluntàriament per victimitzar-se i tenir el suport del públic i ho veiem tots".

"Però la resta del grup si han de fer una prova i aconseguir trenta peixos, el normal, encara que no tinguin relació, és fer la prova.I que després cadascú faci la seva vida a l'illa", concloïa el debat Kike Calleja a 'Vamos a ver'.