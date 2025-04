Surt a la llum la nova ubicació de la casa de 'Gran Hermano' després d'abandonar Guadalix

Després d'un quart de segle fent història des de la mítica casa de Guadalix de la Sierra,'Gran Hermano' es prepara per obrir una nova etapa en una ubicació completament diferent. La notícia, que va agafar per sorpresa a molts, va ser confirmada fa unes setmanes per Zeppelin TV i Mediaset. I és que la icònica residència de 'Gran Hermano' va quedar clausurada de forma definitiva.

En els seus inicis, allà per l'any 2000, el format es va estrenar a Soto del Real. No obstant això, va ser a Guadalix on el programa va consolidar la seva imatge i es va convertir en un fenomen social. Ara, amb motiu del 25 aniversari que es va celebrar el passat 23 d'abril,Telecinco ha decidit fer un gir i renovar l'escenari on es desenvoluparà la pròxima edició.

Encara que durant un temps es va mantenir en secret el parador de la nova casa, ja s'ha aclarit la incògnita. Segons ha avançat Poco Pasa TV, el programa s'instal·larà a Tres Cantos, un municipi del nord de Madrid. Aquesta elecció no és casual: es tracta d'una zona amb gran tradició en l'àmbit audiovisual. Allà es trobaven els antics estudis de Sogecable i avui alberga instal·lacions de companyies com Movistar Plus+, Netflix i Secuoya Studios.

| Mediaset

La proximitat amb les instal·lacions de Mediaset, a només 12 quilòmetres per la carretera de Fuencarral, és un altre punt a favor. Això permetrà una logística més àgil, especialment per als trasllats de concursants expulsats al plató de 'Gran Hermano', que ara arribaran en només deu minuts.

Mediaset ha aprofitat el context de l'aniversari per escalfar motors de cara a la nova temporada. Ja ha confirmat que Jorge Javier Vázquez estarà al capdavant del programa i ha llançat un missatge directe a l'audiència: "El primer a entrar a la nova casa pots ser tu". Tot apunta que es tractarà d'una edició amb concursants anònims, la qual cosa indica el retorn de 'Gran Hermano 20', encara que la cadena encara no ho ha anunciat de forma oficial.

A més, Poco Pasa TV ha revelat els plans estratègics de Telecinco per a la seva graella de realities en la pròxima temporada. La intenció és estrenar 'Supervivientes All Stars' al setembre, amb una durada d'un mes i mig, i deixar per a novembre el retorn de 'Gran Hermano'. Es tracta d'una decisió inesperada, tenint en compte que l'edició seguiria a Nadal, cosa que sempre s'intenta evitar a televisió.