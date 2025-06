Joaquín Prat assenyala el gran error que ha comès Escassi a 'Supervivientes'

Tot i mantenir una relació cordial, el bon rotllo entre Montoya i Álvaro Muñoz Escassi s'ha trencat a 'Supervivientes'. El genet, juntament amb Borja González, va acusar el jove d'haver tractat malament, amb insults i mals gestos, l'Anita, cosa que va obligar l'organització a desmentir-ho. Aquest tema s'ha tractat a 'Vamos a ver', amb una opinió clara de Joaquín Prat.

"Entenc que Montoya estigui decebut amb Escassi en aquest cas perquè el que no pots fer és tres dies abans donar-li consells de pare i de sobte canviar d'actitud", començava el debat Adriana Dorronsoro. "S'ha convertit en el seu pitjor enemic perquè crec que ara els enemics de Montoya són Pelayo i Escassi", afegia Pepe del Real sobre 'Supervivientes'.

"A mesura que arriben a la final i en queden pocs, comencen a sortir les estratègies de tothom. No és més que posicionar-te i deixar-ho clar, deixar-ho a les votacions i intentar lliurar-te de les últimes nominacions", opinava Antonio Rossi en directe a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Escassi va utilitzar el moment que va considerar oportú per llançar-se a l'atac i crec que el tret no li ha sortit tan bé com esperava. Pretendia enfonsar Montoya amb el fet que no treballava i només li ha obert una via d'aigua que l'altre està taponant molt bé. Compte perquè això li pot sortir molt car a Escassi", afegia Alessandro Lequio.

D'aquesta manera, Joaquín Prat s'ha atrevit a fer una predicció sobre el que ha passat. "Escassi i Borja estaven encaminats directament a la final i a aquell viatge en helicòpter amb què tots somien. En la meva modesta opinió, tots dos s'han carregat la possibilitat de guanyar", ha assenyalat el presentador de 'Vamos a ver'.

"Tinc claríssim que gràcies a la vida Borja no està nominat aquesta setmana, però si ho estigués sortiria de cap. La gent està molt en contra de Borja, que agradava molt al principi, però ja s'han adonat de la seva estratègia i no agrada gens", concloïa el debat Alejandra Rubio.