Terelu Campos frena 'De Viernes' després de ser acusada de privilegis a 'Supervivientes'

Després d'abandonar el passat diumenge, Terelu Campos ja ha tornat a Espanya després de tan sols dues setmanes a 'Supervivientes'. Després de ser rebuda al plató del reality, la periodista s'ha assegut a 'De Viernes' per concedir una entrevista. Un dels temes als quals ha hagut de fer front Terelu Campos ha estat a les acusacions sobre uns possibles privilegis a l'illa de 'Supervivientes'.

"No et fa la impressió que per ser Terelu Campos se't valora moltíssim qualsevol mínim detall, per mínim que sigui? Tothom està orgullós, diu que és una meravella. En realitat, quan arribes a les caixes, amb prou feines pots fer un pas, un altre dia et poses a fer foc, fas així dues vegades i ja... Al final Terelu Campos té un tracte especial, en comparació, per exemple, amb Koldo, que és un senyor bastant gran. Mirant-te a tu mateixa no dius: que bé em tracta la gent, com m'estimen?", preguntava inicialment Antonio Montero.

"Jo no sé exactament què ha passat. Jo ho dic: per què es sorprenen fins i tot els meus amics? Ho he dit abans a Santi a dalt, si estan farts de veure'm i estar amb mi", reaccionava de primeres Terelu Campos.

| Mediaset

"Cal situar-te quan tu estàs en la teva vida normal, la que tenim tots, que cada dia és una pedrada per aquí, una altra per allà. Al final te'n vas amb una roca aquí, que t'agreja el caràcter, l'humor...", afegia la col·laboradora a 'De Viernes'.

D'aquesta manera, Antonio Rossi introduïa el tema dels privilegis: "Hi ha hagut molts comentaris perquè anaves en unes circumstàncies absolutament diferents". "El encenedor fins i tot et van responsabilitzar a tu a les xarxes socials. Fins i tot el director de la productora va haver de dir que no tenies privilegis, que no sorties a menjar, que no fumaves, per tot el que deien a les xarxes socials", afegia.

"En el meu dia a dia, aquí, a Espanya, sense anar-me'n a Hondures, estic acostumada que es diguin mentides de la meva vida. Estic acostumadíssima que diguin que faig el que no he fet, que estic on no he estat a la vida... Arriba un moment en què jo no puc anar a Hondures i preocupar-me pel que diuen, et parteixes de riure. Com havia de ser el meu encenedor quan jo ni tan sols estic en aquesta platja? Ni tan sols estic convivint amb ells", responia taxativament Terelu Campos.

A més, ha volgut fer èmfasi en el tema del tabac: "No he fumat. Portava un pegat, que me l'havien d'enganxar perquè se'm desenganxava tot el temps i no em servia. Volia taladrar-me'l".