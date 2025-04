Comunicat de 'Supervivientes' sobre l'estat de salut de Makoke després d'una caiguda

L'última gala de 'Supervivientes' va deixar moments de tensió després de l'inesperat accident de Makoke durant una de les proves de recompensa. La concursant va patir una dura caiguda que ha despertat gran preocupació entre els seus companys i l'audiència. A l'espera d'un part mèdic oficial, es tem que les conseqüències de la lesió puguin afectar la seva permanència en el reality.

Les imatges de l'incident, difoses per Mediaset, mostren a Makoke retorçant-se de dolor mentre l'equip sanitari del programa li brinda assistència immediata.El seu rostre reflecteix l'angoixa del moment, mentre els metges avaluen el seu estat.

Hores després del succés, es va confirmar que la concursant ha estat evacuada a un centre hospitalari per sotmetre's a proves mèdiques que determinin la gravetat de la seva lesió. Aquest diagnòstic serà clau per saber si podrà continuar en l'aventura o si, per contra, es veurà obligada a abandonar.

| Mediaset

L'exdona de Kiko Matamoros roman en observació, a l'espera de la decisió final de l'equip mèdic. La seva continuïtat a 'Supervivientes 2025' està en entredit i tot dependrà del resultat de les proves realitzades.

Des de Telecinco han informat que hi haurà novetats sobre el seu estat de salut en l'emissió de 'Supervivientes: Última hora', amb Laura Madrueño, aquest dimecres, a partir de les 22:00h a Telecinco.

"Com sabeu, Makoke, en la celebració d'una prova de recompensa, ha tingut una caiguda una mica aparatosa. Està controlada en aquest moment, està en mans dels metges. Tanmateix, el que no sabem en aquests moments és si Makoke podrà continuar en el concurs", va explicar Carlos Sobera al tancament de la gala.

"El diagnòstic de moment no és concloent i per això no tenim més remei que esperar. Cal realitzar-li més proves i després d'analitzar aquestes proves es prendrà la decisió per part de l'equip mèdic", va afegir el presentador, deixant clar que encara no hi ha una resolució definitiva sobre el seu estat de salut.

'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències amb pujada en la seva tercera setmana a Telecinco amb un fantàstic 18,5% de share i 1.307.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera, que marca un bon 11,1% i 1.549.000 en el seu express, puja a un 22,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys.