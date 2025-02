Surta a la llum la mítica actriu dels 90 que podria participar a 'Supervivientes'

Des que es va iniciar el compte enrere per a l'estrena de 'Supervivientes', les especulacions sobre els possibles concursants no han cessat. Encara que Telecinco manté un absolut hermetisme sobre el càsting oficial, és qüestió de dies perquè comencin a desvelar-se els noms dels famosos que viatjaran a Hondures. No obstant això, ja s'han començat a filtrar alguns que cada vegada tenen més força.

D'aquesta manera, 'Ni que fuéramos' ha anat avançant informació sobre possibles concursants de 'Supervivientes'. Aquest dilluns, Marta Riesco va assegurar que Carlo Costanzia i Elena Tablada havien passat les proves mèdiques i tenien un precontracte signat amb la productora. Tanmateix, ambdós van desmentir públicament aquesta informació, cosa que posaria en dubte la seva veracitat.

Per la seva banda, Belén Esteban va esmentar Makoke com una de les futures concursants. Segons s'ha filtrat en anys anteriors, hauria estat a prop de participar en les edicions de 2022 i 2024, però el seu fitxatge s'hauria frustrat pels vetos de Kiko i Laura Matamoros. Aquest any, tot apunta que finalment formarà part de 'Supervivientes'.

| Mediaset

Aquest dimarts, Kiko Hernández va sorprendre en revelar dos noms que, segons ell, ja estarien tancats. Un d'ells és el de l'actriu Beatriz Rico, el fitxatge de la qual, de confirmar-se, seria una autèntica sorpresa. Es tracta d'una figura coneguda gràcies a la seva carrera en cinema als anys 90 i a la seva participació en sèries icòniques com 'A las once en casa' a TVE, així com 'Siete vidas' i 'La que se avecina' a Telecinco.

A més, Kiko Hernández va avançar que Claudia Bavel, qui ha estat en el focus mediàtic recentment per la seva suposada relació amb Íker Casillas i les seves aparicions a 'De Viernes'. Per tant, la jove també se sumaria al repartiment de 'Supervivientes 2025'.

Recordem que 'Supervivientes' ja ha arrencat la seva promoció a Telecinco amb la intenció d'estrenar-se a principis de març. Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.