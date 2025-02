Un nou salvat a 'GH DÚO' deixa un duel gairebé empatat

Les fractures a la casa de 'GH DÚO' són cada cop més irreparables. Els dos bàndols no arriben a un enteniment i cada cop estan més distanciats i Miguel Frigenti s'ha convertit en l'enemic públic. No obstant això, com sempre, és l'audiència qui té l'última paraula.

I, per primera vegada des de l'inici del concurs, l'audiència sembla estar tan dividida com els concursants. I és que la tendència des de l'inici del concurs ha estat de expulsats que marxaven amb un gran percentatge, sense duels igualats. Però aquesta nominació sembla molt més soferta.

Recordem que, després de l'última gala, Romina Malaspina, María la Jerezana, Maica Benedicto i Miguel Frigenti són els quatre que es jugaven l'expulsió. Després d'una emocionant ronda de nominacions, el bàndol de 'Los Conocidos' va ser capaç de repetir la seva estratègia i sortir nominats juntament amb María Sánchez, en qui esperen unificar el vot.

| Mediaset

No és la primera vegada que el bàndol de Miguel Frigenti intenta aquesta estratègia. Ja la setmana passada, els tripijocs del periodista li van costar l'expulsió a Dani Santos, una cosa que esperen repetir en aquesta ocasió. No obstant això, l'audiència s'ha mostrat molt més dividida que mai.

Després de la salvació de Maica Benedicto el passat Diumenge, Ion Aramendi ha aprofitat el 'Límit 48h' d'aquesta nit per actualitzar els percentatges. Com avançàvem, en aquests dies els percentatges han aconseguit ajustar-se molt, arribant a diferenciar-se només per un 8%.

Tal com mostraven els percentatges cecs, el nominat més votat acumula un 49%, mentre que el segon ha pujat fins al 41%. El tercer nominat, molt més enrere, amb tan sols un 10%. Els percentatges han causat sorpresa a la casa, especialment en una de les nominades. "No m'ho esperava per res", ha admès María Sánchez, que porta setmanes veient desfilar els del seu bàndol.

Finalment, Ion Aramendi ha conduït els tres nominats a la sala de proves. Allà, els ha anunciat que els telèfons ja estaven parats i que, per tant, un d'ells estava salvat. El menys votat ha estat Miguel Frigenti, una cosa que només ha conegut ell mateix després de guanyar un privilegi durant la gala.

"Vaig a jugar", ha assegurat el periodista, que s'ha mostrat agraït. El concursant pensa usar a favor seu el privilegi de la informació, assegurant que no vol revelar qui s'ha salvat per evitar "que la resta vagi a per ell".

Després de la salvació de Miguel, això queda en un intens duel entre María Sánchez i Romina Malaspina per veure qui es converteix en la setena expulsada oficial.