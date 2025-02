La casa de 'GH DÚO' obre les seves portes per rebre un nou habitant inesperat

Llarga cabellera rossa, les ungles pintades de vermell i una corona daurada al cap. Així és la silueta que s'oculta al confessionari de 'GH DÚO', esperant el seu moment per entrar a la casa. Ion Aramendi ha donat l'única pista sobre la seva identitat: "És una estrella de la música dels 90", anunciava a l'audiència.

Ion Aramendi ha volgut parlar amb la misteriosa silueta, que es mantenia d'esquena, sense revelar el seu rostre. "Només respon-me amb el polze", li ha aclarit el basc, que ha volgut allargar el moment de tensió. Després d'un ràpid intercanvi de preguntes, la nova habitant ha assegurat que ve amb ganes de "posar potes enlaire" la casa.

Ha estat Miguel Frigenti l'encarregat de descobrir la "estrella" de la música que s'incorpora a la casa. "És tu!", li ha cridat el periodista, en veure aparèixer al confessionari a Rebeca Pous. Coneguda pel seu tema 'Dur de pelar', la cantant entra amb força en aquesta edició de 'GH DÚO'.

| Mediaset

"Rebeca no ha vingut de visita, ha vingut per quedar-se", li ha anunciat el presentador basc, que també tenia un encàrrec per al periodista. "Què fort, m'agrada molt aquest fitxatge, la veig molt semblant a mi", ha confessat Miguel Frigenti, abans d'enfrontar-se a una missió especial.

En honor a la mítica cançó de la cantant, Miguel Frigenti tenia 90 segons per introduir en una conversa la frase "Tu sempre vas ser dur de pelar". El periodista ha aconseguit fer-ho ràpidament, interferint en una discussió entre Òscar Landa i José María Almoguera.

El següent per passar pel confessionari per trobar-se amb Rebeca ha estat Àlex Ghita. Una trobada surrealista, en què l'entrenador ha reconegut que no sabia qui era. "Jo sóc més d'Abraham Mateo", li contestava, causant rialles entre el públic. "Deus ser l'única persona a Espanya que no la conegui", li deia Ion Aramendi.

Finalment, ha arribat el moment de la gran revelació. Enmig d'una coreografia al més pur estil dels noranta, Rebeca ha fet la seva aparició davant dels concursants. "Benvinguts a la mítica prova de ball", anunciava Ion Aramendi, que els ha explicat que hauran d'aprendre's la coreografia. "Per sort, teniu una gran mentora que es queda a la casa per ajudar-vos", els ha anunciat, causant la sorpresa.