Jorge Javier Vázquez trenca el seu silenci sobre el cas d'Anabel Pantoja i la seva filla

Jorge Javier Vázquez ha estat un dels últims a opinar sobre el cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez sobre presumpte maltractament infantil. Fa ja dues setmanes que va saltar la notícia als mitjans sobre una investigació que s'estava duent a terme després de l'ingrés de la seva filla Alma a l'hospital. Jorge Javier Vázquez, per tant, no ha dubtat a opinar sobre la cobertura mediàtica que està tenint el cas.

"Un altre dels temes que apareixen en el dinar dominical: el d'Anabel Pantoja. Detecto un sobirà avorriment, degut potser al fet que s'estiguin donant massa voltes sobre un mateix assumpte sense arribar a cap conclusió. Es parla i s'especula per al final desembocar en la incertesa", començava en el seu blog de Lecturas.

Recordem que el cas està omplint multitud d'hores a televisió, especialment a Telecinco. Espais com 'El Programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver', 'Tardear', 'Fiesta' o 'De Viernes' estan seguint el minut a minut de la parella. A Antena 3, 'Espejo Público' també li està dedicant hores, igual que 'Y ahora Sonsoles'. De fet, en els últims dies, s'ha posat en el foc la possible crisi entre Anabel Pantoja i David Rodríguez, una cosa que els protagonistes han desmentit taxativament.

| @anabelpantoja00

"La pel·lícula s'està fent massa llarga i no tenim culpables, que és el que estàs desitjant que apareguin quan tot es torna tan tèrbol. El pitjor de tot és que amb el cabal d'informació/opinió que es vessa diàriament per diferents mitjans no es pot evitar que no floreixi l'ombra del dubte. El "i si..."", afegia Jorge Javier Vázquez en el seu escrit.

"Hi ha una menor pel mig i quan es parla d'ella sembla que es fa amb cura encara que gairebé sempre s'acaba ficant la pota. Vist el vist dona la impressió, equivocada per descomptat, que la nena tingui menys drets per ser filla d'Anabel Pantoja", concloïa Jorge Javier Vázquez el tema.