'Supervivientes' viu una nova ronda de nominacions amb una sorprenent absència

Després de l'expulsió inesperada de Manuel González, 'Supervivientes' viu una nova ronda de nominacions. Com cada setmana, els concursants han visitat la Palapa per debatre la convivència dels últims dies. També per nominar aquells companys que creuen que mereixen abandonar el concurs.

Una nova ronda de nominacions que ha vingut marcada per una absència: la de Joshua Velázquez. El canari ha hagut de ser evacuat d'urgència de la platja per un herpes zòster que fa perillar la seva permanència en el concurs. Tot i que el jove s'havia classificat per a la prova, la infecció no li ha permès participar en la prova de líder per a la qual s'havia classificat.

En la seva absència, Pelayo Díaz, com a tercer en la prova classificatòria, s'ha enfrontat a Damián Quintero pel collaret de la immunitat. A l'altra platja, Anita Williams i Montoya, que acaben de protagonitzar un moment d'edredoning a Hondures, també han lluitat durament pel lideratge. Després d'una dura prova, el karateka i el d'Utrera s'han alçat com a guanyadors i no podran ser nominats aquesta nit.

Unes nominacions molt tenses a Palapa

El primer a nominar ha estat Joshua, que ho ha fet des de la cabana en què es troba aïllat. Encara que el concursant no ha pogut participar en la prova de líder, sí que ha pogut nominar i també podrà ser nominat. Ell ha decidit donar el seu vot a Makoke, amb la qual ha tingut més d'un enfrontament al llarg del concurs.

| Mediaset

Una nominació que Makoke li ha tornat, també al·legant a les seves tenses discussions. També ha rebut el vot de Pelayo Díaz, que considera com a "intocables" la resta de companys. D'altra banda, Nieves Bolós ha apuntat a Makoke, formant un empat entre els dos arxienemics en el concurs.

Com a líder, Damián Quintero ha pogut trencar l'empat a favor de la col·laboradora, cosa que significa que Joshua Velázquez torna a unir-se a la llista de nominats. El jove canari encadena ja 3 nominacions seguides, encara que fins al moment ha rebut el favor del públic sent el primer salvat en dues ocasions. També ha nominat directament a Nieves Bolós, que torna a la palestra després del seu desterrament a Playa Misterio.

A Playa Furia, la cosa ha estat molt més clara i Carmen Alcayde ha tornat a ser la nominada del grup. Després d'una setmana de descans, la periodista ha tornat a estar en l'ull de l'huracà i ha rebut la nominació de Álex Adrover, Álvaro Muñoz Escassi i Borja González. L'única que no l'ha votada ha estat Anita Williams, que apuntava al marit de Patricia Montero a causa de la poca relació que mantenen.

Sorprenia la nominació directa de Montoya, que apuntava als dos que no havien estat nominats mai: Escassi i Borja. "Jo el tinc com un pare aquí però crec que és moment d'exposar-se al públic i mai ha sortit", justificava el concursant de 'Supervivientes'. Així, el genet s'ha unit a la palestra per primera vegada des de l'inici d'aquest concurs.

D'aquesta manera, Carmen Alcayde, Nieves Bolós, Álvaro Muñoz Escassi i Joshua Velázquez s'enfronten a aquesta nova nominació que decidirà la desena expulsió de 'Supervivientes'.