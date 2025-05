Alexia Rivas sentencia amb una sola frase el paper d'Escassi a 'Supervivientes'

El pas d'Álvaro Muñoz Escassi per 'Supervivientes' està sent el que pocs esperaven. El concursant no està generant gairebé continguts i no participa obertament de la convivència. Aquest tema ha estat comentat pels col·laboradors de 'Vamos a ver', després que Álvaro Muñoz Escassi ni tan sols comentés la seva relació amb Makoke.

"Álvaro Muñoz Escassi té el culet pelat de polèmiques i històries i a ell li rellisca", arrencava Joaquín Prat el debat al plató de 'Vamos a ver'. "Està fent el seu concurs i ho està fent molt bé. Vaig parlar amb ell abans d'anar i tenia clar el que anava a fer i ho està aconseguint", defensava Antonio Rossi el paper del seu amic a 'Supervivientes'.

Tanmateix, Giovanna González no estava d'acord: "Li han cridat ja l'atenció i hauria de reaccionar i actuar una mica més". "Però per a què? Si ho està aconseguint, de debò. Heu de posar-vos en la seva ment laboral perquè per a ell això és una feina, és un objectiu arribar fins a la final i la possibilitat de ser finalista. Ell no necessita un 'Supervivientes' per continuar treballant a televisió", afegia Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Se li paga també per fer televisió, no només per estar allà. Ja no és que no aporti res, sinó que no contesta als presentadors", deixava anar Carmen Borrego. "Que el nominin i el facin fora", sentenciava Antonio Rossi.

"Si el comparem amb el concurs anterior, que ja ha estat a 'Supervivientes', aquest concurs no val res amb el que va fer l'altra vegada. Allà sí que va demostrar el bon concursant que era. Aquí, si hagués entrat solter, en pla conqueridor, era el que ens agradaria veure'l, però no fa res", afegia Kike Calleja. "Escassi només serveix per embolicar-se amb ties", sentenciava amb una frase Alexia Rivas.

Per la seva banda, Adriana Dorronsoro també es posicionava a favor d'Álvaro Muñoz Escassi: "Ha tingut un any tan complicat amb polèmiques bastant grosses. Està allà, perquè ell relativitza tot, perquè per a ell això no és res". "Esperàvem molt més d'ell després de Valerine i de tot. Esperàvem malament, almenys saber que té cordes vocals", concloïa Alexia Rivas a 'Vamos a ver'.