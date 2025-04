'Supervivientes' resol una esperada repesca entre Laura Cuevas i Carmen Alcayde

Aquesta ha estat una nit decisiva a 'Supervivientes'. Després de més de 50 dies de concurs, Poseidó atorga una nova oportunitat a una de les dues Paràsits d'Hondures. Laura Cuevas i Carmen Alcayde s'han enfrontat a un televot exprés per conèixer el resultat de la repesca.

Recordem que les dues concursants porten diversos dies convivint en un Palafito aïllades de la resta. A més, tenen terminantment prohibit moure's de la plataforma flotant, per la qual cosa no poden ni pescar ni recollir menjar. Per això, Laura i Carmen només han pogut alimentar-se del que els donaven la resta de concursants, una situació que les ha portat al límit.

Però aquesta nit 'Supervivientes' acaba per a una d'elles. Tal com anunciava Sandra Barneda a l'inici del 'Conexión Honduras', l'audiència ha tingut l'oportunitat de votar entre les dues Paràsits. La més votada podrà tornar als Cayos Cochinos, on convivirà amb els nous equips que elles mateixes han format. L'altra, serà expulsada i haurà de tornar a Espanya.

"Jo si torno entro amb ganes de salseo sempre", assegurava Laura Cuevas, que promet entrar amb ganes de venjança. D'altra banda, la periodista confessa que necessita uns dies tranquils a causa de "lo malament que ho ha passat". No obstant això, la concursant assegura que té ganes de retrobar-se amb Anita Williams i Montoya per reviure a "les velles del visillo".

Finalment, Sandra Barneda ha donat a conèixer el resultat de la repesca. Carmen Alcayde s'ha alçat com a guanyadora d'aquest duel i torna a convertir-se en concursant de ple dret de 'Supervivientes'. La periodista s'ha mostrat molt emocionada amb la seva salvació, cridant d'eufòria i agraint als seus seguidors per donar-li suport.

"Gràcies, sou bona gent", cridava Carmen, que va ser expulsada en l'última gala en el duel més ajustat de l'edició. No obstant això, això posa punt final al concurs de Laura Cuevas. L'ex habitant de Cantora posa rumb de tornada a Espanya on haurà d'enfrontar-se a la dura situació amb el seu marit, Carlos Calderón.