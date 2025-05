El moment més surrealista de Montoya amb la roba íntima de Terelu a 'Supervivientes'

La tensió entre Montoya i Terelu Campos ha assolit nous nivells a 'Supervivientes'. Aquesta vegada, el que va començar com una broma sobre la roba interior ha donat pas a una conversa molt més profunda i carregada d'ironia.

En un moment surrealista, Montoya es va dirigir a la seva companya de 'Supervivientes' per preguntar-li si volia saber a què feien olor els seus calçotets. "Aquí no hi ha ni trampa ni cartró, està mort tot", li assegurava, mentre intentava convèncer Terelu d'olorar la seva roba interior. Ella, entre rialles, es mostrava reticent, però Montoya no desistia a 'Supervivientes'.

"Em va dir l'Anita que els meus ous fan bona olor", bromejava, al que Terelu Campos, amb un somriure irònic, responia que no es fiava, suggerint que l'havia enganyat. "Fa encara olor a detergent com quan Crist va perdre l'encenedor", responia Montoya entre riallades.

| Mediaset

El moment va culminar quan Montoya, finalment, gairebé "va obligar" Terelu Campos a olorar els seus calçotets. L'escena es va convertir en un moment còmic i de complicitat entre ambdós, que es va repetir després quan Montoya va fer el mateix amb la roba interior de Terelu Campos, confirmant entre rialles que "em fa olor a roses".

Aquest intercanvi de bromes pujades de to arriba després d'una nit tensa a la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie'. En directe, Carlos Sobera va deixar entreveure que Montoya havia deixat anar una bomba dies abans: "Vas dir que Damián t'havia confessat que no li encaixava per a res l'actitud que Pelayo estava tenint amb Terelu", va anunciar el presentador.

Després del vídeo que va mostrar les paraules de Montoya, aquest va defensar Damián a 'Supervivientes', assegurant que "Espanya mereix saber que aquest senyor (Damián) és una persona sincera". Després es va dirigir directament a Terelu Campos: "Ho sento, però se't veu el plumerillo. A aquest senyor (Damián) li vas donar canya quan aquest senyor (Pelayo) pensa exactament el mateix".

Montoya no va dubtar a assenyalar clarament l'actitud de Terelu Campos a 'Supervivientes', dient que, malgrat la seva amistat amb Pelayo, era evident que ell pensava igual que Damián. "Ell va ser sincer, i això és el que em guanya", va afirmar, trencant una llança a favor del comportament directe de Damián i posant en evidència Terelu Campos.