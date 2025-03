Gir inesperat amb l'expulsió de 'Supervivientes' que els seus concursants no esperen

Els concursants de 'Supervivientes' estan a punt de conèixer un canvi en la mecànica de l'edició. Aquest dijous 20 de març, Telecinco emetrà la tercera gala del reality, que comptarà amb la primera expulsió a Playa Calma o a Playa Furia.Després de la salvació d'Almácor, un dels tres nominats -Damián, Laura i Samya- abandonarà per decisió de l'audiència els seus companys.

No obstant això, l'elegit no posarà rumb de tornada a Espanya, sinó que sorprendrà amb la seva arribada a Playa Misterio. Allà començarà a conviure amb Manuel, a qui Posidó ha atorgat una oportunitat extra de continuar a 'Supervivientes'. Per tant, els concursants no imaginen que encara hi ha una altra platja, on continua vivint el participant de 'La Isla de las Tentaciones'.

La gala de 'Supervivientes' acollirà, a més, dos nous i decisius jocs. El primer, de localització i titulat 'El Laberinto del Minotauro', posarà a prova el treball en equip i la força dels grups Calma i Furia per dirimir quin d'ells es fa amb el poder d'escollir l'escenari en què sobreviurà la següent setmana. El segon, de líder i titulat 'La Firmeza de Némesis', testarà la resistència i l'equilibri dels seus integrants per distingir els nous portadors del collar en cada grup.

| Mediaset

D'altra banda, 'Supervivientes' romandrà atent a l'última hora de la supervivència. L'última hora ha estat protagonitzada per la arribada de Montoya i Anita a les platges Furia i Calma, respectivament. També el canvi que podria suposar en l'alimentació dels supervivents que ambdós equips hagin aconseguit fer-se amb el desitjat foc.

Així com la reincorporació de Terelu Campos a la convivència amb els seus companys després del seu pas temporal per Playa Misterio. Per últim, els supervivents de cada platja afrontaran una nova ronda de nominacions.

Cal destacar que 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha liderat en audiències en la seva segona setmana a Telecinco amb un 20,8% de share i 1.380.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera, que ha marcat un bon 11,5% i 1.515.000 en el seu express, ha pujat a un 20,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys.