Escassi dona la sorpresa amb la seva defensora a 'Supervivientes': no serà Sheila Casas

Amb el compte enrere en marxa per a l'estrena de 'Supervivientes', Álvaro Muñoz Escassi va reaparèixer a 'De Viernes' per compartir el seu retorn a Hondures. Una entrevista en la qual també va tenir temps per parlar sobre la seva relació amb Sheila Casas. De fet, 'De Viernes' va ser testimoni mesos enrere de les seves declaracions sobre la seva mediàtica ruptura amb María José Suárez.

"Tinc l'espineta clavada, me'n vaig anar molt trist quan vaig haver d'abandonar. Vaig estar com onze setmanes, va ser tràgic per a mi", va recordar Álvaro Muñoz Escassi, referint-se a la seva participació a 'Supervivientes' el 2009. En aquella edició, va haver de deixar el reality a causa d'una lesió a la cama després d'una caiguda, un desenllaç que li va deixar un sabor amarg malgrat haver-se guanyat l'afecte del públic.

Ara, amb més experiència i una nova mentalitat, Álvaro Muñoz Escassi assegura sentir-se preparat per al repte. "Ja sé a què vaig", va afirmar, encara que també va reconèixer que amb el pas del temps el seu cos no respon igual: "Ara m'ho prendria amb més calma. Com que sóc una mica hiperactiu, sempre volia fer-ho tot", va confessar sobre la seva primera participació a 'Supervivientes'.

| Mediaset

Sobre qui el recolzarà al plató, Álvaro Muñoz Escassi va sorprendre amb la seva elecció: "Vull que em defensi Bibiana Fernández, encara que ella encara no ho sàpiga", va comentar amb humor a 'De Viernes'. Pel que fa a la seva relació amb Sheila Casas, va assegurar que travessen un gran moment: "Tot el dia passen coses amb Sheila. M'ho passo molt bé amb ella".

No obstant això, el seu retorn a l'illa suposa un desafiament també per a la seva relació: "Em poso en la seva pell i és molt difícil per a ella. Que el seu nòvio se'n vagi a 'Supervivientes', li costa". Malgrat això, Álvaro Muñoz Escassi no dubta que la seva història d'amor seguirà enfortint-se i no descarta la possibilitat de fer un pas més en la relació.

"Sobretot perquè estem molt bé, ens estimem molt. Però jo crec que no hi ha mal que per bé no vingui. Em sembla que, quan torni, la relació estarà com més enfortida. Em veurà i sabrà el que hi ha", va concloure, il·lusionat per tornar a 'Supervivientes' i enfrontar-se de nou a l'aventura.