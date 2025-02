Montoya i Anita es salten les normes i es retroben a 'La Isla de las Tentaciones'

El que va començar com un privilegi per a Montoya va acabar convertint-se en una de les situacions més tenses de 'La Isla de las Tentaciones'. Després de ser elegit pels seus companys per veure imatges en directe de l'Anita, la seva reacció en descobrir el que passava entre la seva parella i Manuel va ser inesperadament explosiva. De fet, Montoya no va dubtar a irrompre a 'Villa Playa' per parlar amb la seva parella.

"M'has destrossat! Te'n penediràs tota la teva vida! Amb el papa frita, i té una gambeta. Fot-t'hi!", cridava Montoya mentre avançava per la vila de les noies, fora de si. Malgrat els intents de Rubén Torres i altres temptadors per aturar-lo, la seva desesperació li impedia calmar-se.

L'escàndol va ser tal que l'Anita va arribar a escoltar els crits des de la seva habitació, mentre estava amb Manuel. "S'estan barallant?", es preguntava sense imaginar-se que es tractava del seu propi xicot. En descobrir-ho, va sortir corrent en la seva direcció, encara que Torres va aconseguir aturar-la. "L'has cagada com ningú! Falsa! T'explotarà la bomba a les mans!", seguia Montoya, visiblement afectat.

| Mediaset

Per la seva banda, l'Anita no es va quedar callada i li va respondre amb duresa. "Desvergonyit! Que t'has lluït!", li recriminava mentre ell, abatut, es tirava sobre la sorra preguntant-se per què havia succeït tot. "Tu sabràs per què! Que no mereixes ni una llàgrima meva", li va contestar ella, sense acostar-se més.

Enmig del caos, Sandra Barneda va arribar a Montoya per calmar la situació a 'La Isla de las Tentaciones': "No puc veure com la meva parella està fent les coses per venjança. S'ha acabat, Sandra, aquesta és l'última vegada que jo et faré passar un mal moment. Jo he vist com se l'emportaven al llit i m'ha confirmat tot el que pressentia", confessava, completament destrossat.

Mentrestant, l'Anita intentava justificar la seva actitud davant les seves companyes i els solters de 'La Isla de las Tentaciones'. "A mi que no em vingui a fer el xou, que el primer que l'ha liada ha estat ell", assegurava. No obstant això, la seva postura va canviar en veure Manuel abraçant-la, cosa que la va fer reaccionar immediatament. "Sandra, que jo em vull anar amb ell ja! Que em vull anar d'aquí! Em vull anar a casa meva!", cridava mentre corria cap a Montoya i l'abraçava amb força.

Montoya i Anita s'han saltat les normes de 'La Isla de las Tentaciones'

| Mediaset

Davant la tensió del moment, Sandra Barneda va intervenir amb fermesa: "Acabeu de saltar-vos les normes, tindrà conseqüències. Sabíeu molt bé a què veníeu. Anita, et demano, si us plau, que tornis a la vila. Tothom dins de la casa, no vull que ningú surti de 'Villa Playa'! No toleraré que ningú es salti les normes. No vull més bogeries aquesta nit".

Quan semblava que la calma havia tornat, l'Anita no deixava de donar voltes pel jardí, visiblement inquieta. Mentre tots intentaven contenir-la, Andrea, que observava l'escena, va decidir actuar de manera impulsiva. Tan bon punt va veure l'Anita sortir corrent, es va llançar darrere d'ella. "Andrea!", li cridaven les seves companyes mentre intentaven aturar-la.

Finalment, van aconseguir frenar-la: "Ho vull veure, jo vull també. Volia intentar veure en Joel, que em veiés, més que res perquè es doni un cop de realitat. Perquè jo sé que si em veu, pot canviar el xip", va confessar després de ser interceptada. Poc després, l'Anita també tornava, frustrada: "No he arribat, estava molt lluny".

| Mediaset

Davant aquesta nova onada d'indisciplina a 'La Isla de las Tentaciones', Sandra Barneda va visitar inesperadament 'Villa Playa' per reprendre els participants. "Però us heu tornat bojos? Anita és intolerable això que està passant", va començar la presentadora. Ella, notablement afectada, intentava justificar el seu comportament: "Porto tota la tarda pensant en ell i tot el que m'ha dit em fa mal".

No obstant això, Sandra Barneda no va cedir en la seva postura: "Us heu saltat les normes perquè no havíeu de tenir cap tipus de contacte. Si voleu veure les vostres parelles, em demaneu una foguera de confrontació. Tu també has intentat marxar, Andrea".

Amb el conflicte encara latent, Sandra Barneda va tancar la nit de 'La Isla de las Tentaciones' amb una advertència: "No us podeu saltar les normes així com així. Heu d'aguantar. I passi el que passi, creieu-me que serà bo, encara que ara no us ho sembli. Anita, molt aviat coneixeràs les conseqüències de tot això. Espero que la nit sigui tranquil·la, no més intents de fuga".