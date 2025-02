El consell de Sandra Barneda pels plors d'Andrea a 'La Isla de las Tentaciones'

L'última entrega de 'La Isla de las Tentaciones' ha estat marcada per moments de gran tensió a les fogueres, tant per als nois com per a les noies. Les emocions van estar a flor de pell, especialment per a Andrea, qui va protagonitzar un dels instants més durs de la nit.

A la foguera dels nois, les imatges mostrades van desfermar fortes reaccions, amb Eros i Tadeo mostrant-se molt crítics amb el comportament de les seves parelles. Montoya, per la seva banda, va haver d'enfrontar-se a una sanció després de la seva fugida a Villa Playa, el que li va impedir veure imatges i només va poder escoltar la veu i els sons d'Anita. No obstant això, la resta dels seus companys li van poder narrar tot el que succeïa amb la seva nòvia sota els llençols al costat de Manuel.

Per la seva banda, la foguera de les noies no va ser menys impactant. Anita va reaccionar amb indignació en escoltar com el seu nòvio gaudia de moments al costat de Gabriella, però el punt àlgid va arribar amb la reacció d'Andrea. La catalana no va poder contenir les llàgrimes en veure les imatges de la infidelitat de Joel, desmoronant-se completament. "Confiava en ell, jo confiava en ell, no puc més", es repetia mentre no parava de plorar a 'La Isla de las Tentaciones', amb el gran suport de les seves companyes.

| Mediaset

"No li importo Sandra, perquè algú a qui li importes no fa aquestes coses. Sap que ho veuré, sap que em farà mal", deia entre plors a 'La Isla de las Tentaciones'.

La situació va ser tan extrema que Sandra Barneda va accedir a la seva petició d'abandonar la foguera. Allunyada del foc, Andrea, visiblement afectada, es va deixar caure a la sorra, el que va portar la presentadora a intervenir per calmar-la. "Passi el que passi serà bo per a tu, però continua obrint-te emocionalment", van ser les paraules de suport de Barneda.

Després de recompondre's, Andrea va prendre una decisió definitiva sobre la seva relació amb Joel i va expressar el seu desconsol amb contundència. "Ningú es mor d'amor, i ara em fa molt mal, però una persona així no em mereix ni m'estima. Tres anys tirats a la borda per un calentón", va dir a 'La Isla de las Tentaciones'.