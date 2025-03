La petició directa de Joaquín Prat a Montoya després del seu fitxatge per 'Supervivientes'

Montoya va ser la gran sorpresa que 'Supervivientes' es va guardar per a la seva gala d'estrena aquest dijous 6 de març. El reality, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant, va confirmar que el jove s'unirà a la convivència a l'illa en directe el pròxim diumenge durant 'Connexió Honduras'. Això ha estat comentat per Joaquín Prat i el seu equip de col·laboradors de 'Vamos a ver' aquest divendres.

De fet, Joaquín Prat ha arrencat el debat amb una petició directa al nou concursant: "Només espero de Montoya que no es passi d'intensitat i que ens cansi a tots".

"Vas a al·lucinar, Joaquín, perquè jo he estat amb Montoya a 'El Debate de las Tentaciones' i és intens. 'La Isla de las Tentaciones' és un programa editat però tenir Montoya, en viu i en directe, sense callar-se ni un segon... Imagina't a 'Supervivientes' que no pots fugir", explicava Alejandra Rubio a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Tanmateix, Adriana Dorronsoso va voler veure el costat positiu del fitxatge de 'Supervivientes': "També donarà moments super divertits i posarà aquesta nota que té. És una mica exageradet, però també cal un paper així". "Veure'l des d'aquí fenomenal, però conviure amb ell...", afegia Alejandra Rubio.

"No està fent un paper, és que ell és així de naixement", sentenciava Joaquín Prat, al que no estava d'acord Pepe del Real: "Veure'l flamenc cansa una mica. A les xarxes socials si et fiques a veure el seu perfil tots els vídeos els comença dient 'hola mis flamencos'. Al final, una bé, dues també, però veure'l així tot el temps no".

"És el clar exemple de com poc agrada i com molt cansa", afegia Isa Pantoja. No obstant això, Giovanna González destacava que potser veiem un altre Montoya a 'Supervivientes': "La seva personalitat és aquesta, però després amb gana, cansament i adversitats potser canvia".

"A mi a 'La Isla de las Tentaciones' m'agrada i em fa gràcia, però això és un altre tipus d'illa, amb proves, convivència d'altres persones que també estan passant gana. Encara això de que és favorit per a molta gent, doncs caldrà veure-ho", explicava Isa Pantoja. Una cosa en la qual estava d'acord Kike Calleja: "L'error és que es pugui pensar que arriba allà sent més que la resta i això pot jugar-li una mala passada".