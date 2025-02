Comunicat d'Elena Tablada sobre la seva possible participació a 'Supervivientes'

Ens trobem davant el compte enrere per al començament de 'Supervivientes' i molts noms ja comencen a sonar com a possibles candidats. Just la setmana passada els quatre presentadors promocionaven la nova temporada de 'Supervivientes' i llançaven diverses pistes sobre aquesta nova edició com el suposat fitxatge de Montoya per a aquesta nova illa.

Des del programa de 'Ni que fuéramos' també han volgut destapar alguns noms. Ho feia Marta Riesco en una exclusiva destripant la identitat de cinc nous possibles concursants. Entre ells, Carlo Costanzia, una cosa que ja es va publicar i que Alejandra Rubio, la seva nòvia, va desmentir; Alba Rodríguez, la nòvia de Gerard a 'La isla de las tentaciones' i Elena Tablada.

"Una persona que ha estat totalment catapultada en tots els platós, ha parlat de la seva mare, del seu ex, de l'altre ex, ha fet una teràpia psicològica de cara al públic. Aquesta persona ja ha passat les proves mèdiques i es llança de l'helicòpter a no ser que passi alguna cosa d'última hora, Elena Tablada", avançava Marta Riesco.

| Europa Press

Així, segons avançava la col·laboradora, Elena Tablada seguiria els passos del seu ex, Javier Ungría, que ja es va presentar en l'edició passada. Però la cosa no ha quedat aquí, ja que María Patiño ha apuntat que aquest fitxatge és en conseqüència als problemes econòmics que la celebritat podria estar passant.

No ha passat ni una hora perquè la dissenyadora de joies contestés a aquesta suposada participació. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials desmentint aquesta exclusiva i arremetent contra Marta Riesco. "És trepitjar terra ibèrica i començar amb les banalitats, el tragí i les mentides... Però aquesta senyora qui és? Per déu i per la verge!", començava reaccionant.

"Quina mandra haver de, 20 anys després, seguir desmentint embolics", prosseguia escrivint Tablada. "Ja per matar el gos i que s'acabi la ràbia, MAI ha entrat en els meus plans participar en cap programa de supervivència", ha aclarit davant aquestes informacions.

"Bastant va sobreviure la meva família en el seu dia i sobrevisc diàriament per avui no tenir la necessitat de separar-me de les meves filles per això i poder emprar el meu temps en ajudar persones que realment necessiten sobreviure", ha sentenciat.

| @hellentablada

Tot i així, declara que respecta profundament la gent que decideix anar a aquest programa: "Que consti que respecto a cada persona que decideixi anar, però no és el meu cas. Em llançaré de la guagua caminant", ha sentenciat amb certa ironia.