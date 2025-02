Es descobreix tota la veritat darrere del fitxatge de Carlo Costanzia per 'Supervivientes'

L'estrena de la nova edició de 'Supervivientes' és a tocar i la productora continua tancant el seu fitxatge estrella. Es tracta de Carlo Costanzia que, malgrat ser pare fa tan sols uns mesos, estaria disposat a viatjar a Hondures en unes setmanes. Tot i que ja tindria signat el precontracte, encara hi hauria uns problemes que encara no assegurarien la seva participació a 'Supervivientes'.

Ha estat Marta Riesco qui ha revelat la gran notícia: "Una persona ha passat proves mèdiques, s'ha reunit fins a tres vegades amb la productora, hi ha hagut un precontracte signat. Però tenen una missió molt complicada, perquè ja no és amb una persona, sinó amb dues persones, que també s'estan reunint. La persona que ha dit a la productora "vull anar sí o sí, vull viure aquesta aventura" és Carlo Costanzia".

"Després d'haver-nos posat a parir, haver desmentit múltiples informacions...", afegia la col·laboradora de 'Ni que fuéramos'. "Volien posar a Jeimy, però va dir Alejandra Rubio que per sobre del meu cadàver", aclarava María Patiño.

| Mediaset

D'aquesta manera, el principal problema actualment seria Alejandra Rubio: "Li ha dit que si va a 'Supervivientes' es trenca la relació. La productora, que sap que seria estrella de cartell de 'Supervivientes', què està fent: reunint-se també amb Alejandra Rubio i Terelu Campos. Terelu diu que no no no no", afegia Marta Riesco.

"Alejandra Rubio ha dit que no perquè acaben de ser pares i no volen mals rotllos, però Carlo Costanzia, en comptes de fer-se enrere, continua parlant amb la productora. Amb la seva parella dient-li que no vol que hi vagi ha passat les proves mèdiques, ha signat un precontracte i s'ha reunit amb les condicions. La qüestió és que la reunió és per convèncer Alejandra Rubio que no hi haurà cap problema si va a 'Supervivientes'", explicava la col·laboradora.

Recordem que 'Supervivientes' ja ha arrencat la seva promoció a Telecinco amb la intenció d'estrenar-se a principis de març. Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Connexió Hondures' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Terra de Ningú'.