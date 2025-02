Miguel Ángel Muñoz respon al ser preguntat si participaria a 'Supervivientes'

Miguel Ángel Muñoz continua recollint èxits en la seva carrera després de l'èxit de l'última edició de 'Pekín Express' a Max. Enmig d'aquest bon moment professional, l'actor ha abordat en una recent entrevista la seva postura sobre la possibilitat de participar a 'Supervivientes'. Miguel Ángel Muñoz ha deixat molt clara la seva condició per acceptar el repte, tenint en compte que el retorn del reality de Telecinco és a tocar.

En declaracions a Mundo Deportivo, Miguel Ángel Muñoz ha reflexionat sobre la gran acollida que va tenir l'última temporada de 'Pekín Express'. El reality va portar els concursants famosos a recórrer Vietnam, Cambodja i Laos. I en ser preguntat sobre si s'animaria a viatjar a Hondures amb 'Supervivientes', va respondre sense embuts: "M'ha d'agradar l'experiència".

Miguel Ángel Muñoz ha explicat que, al llarg dels anys, ha rebut múltiples propostes, però ha estat molt selectiu en les seves eleccions. "M'ofereixen moltes coses, però sóc molt selectiu amb el que faig. Durant molts anys hi ha hagut un munt de formats als quals he dit que no, perquè no m'agradava la meva imatge com a actor dins dels mateixos", va confessar, sense donar més detalls sobre els programes que ha rebutjat en la seva trajectòria.

| RTVE

Una de les excepcions que ha fet va ser la seva participació a 'MasterChef Celebrity', que va suposar un punt d'inflexió en la seva manera de veure els programes d'entreteniment. "Va ser un abans i un després en la percepció que jo tenia del que significava passar per un programa com aquests. 'Supervivientes' és una altra cosa, és més 'reality'", va explicar el presentador de 'Pekín Express', deixant entreveure les seves reticències davant aquest tipus de formats.

Malgrat els seus dubtes, Miguel Ángel Muñoz ha assenyalat l'únic escenari en què podria plantejar-se participar en el reality de supervivència. "Si només se centrés en l'experiència vital dels participants, doncs potser seria diferent...", deia. Amb aquestes paraules, Miguel Ángel Muñoz va deixar clar que, mentre el programa mantingui la seva actual essència a Telecinco, la seva participació queda completament descartada: "Sóc exigent i m'ha d'agradar".