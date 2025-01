La insòlita petició de José María Almoguera i María la Jerezana a 'GH DÚO'

Els rumors d'una relació entre José María Almoguera i María Sánchez no han deixat de créixer a la casa de 'GH DÚO'. Per descomptat, l'audiència ja és coneixedora de aquesta relació que porta fundant-se des de les primeres setmanes, però els seus companys no. I és que el fill de Carmen Borrego i la jerezana han volgut mantenir en secret la seva unió, només confessant-ho a Dani Santos.

Almenys, fins ara. Farts dels rumors i la 'xafarderia' que inunda la casa, la parella ha decidit demanar ajuda a 'GH DÚO' per desvelar davant de tothom el seu secret millor guardat. "M'agradaria que posessin vídeos nostres perquè ho veiessin a la casa", ha demanat José María Almoguera al confessionari.

| Mediaset

María Sánchez s'ha mostrat molt més cohibida, demanant que posessin "algun vídeo graciós". Davant les demandes del seu amic Dani Santos de veure "els vídeos complets", la jerezana ha advertit que no posessin vídeos al llit, on han compartit fogoses sessions de petons.

Ion Aramendi els ha proposat un repte: que es fessin un petó davant de tota la casa al ritme de "I Will Always Love You", de Whitney Houston. Amb una mica de vergonya, la parelleta ha acceptat el repte i, al final de la gala, s'han fet un petó apassionadament davant de tots els seus companys.

Aplaudiments, rialles i algunes cares d'emoció. Aquesta ha estat la resposta de la resta de concursants, encara que molts ja s'ensumaven el que passava. "Era un secret a veus", els ha dit Manuel Cortés, que encara que és amic proper de tots dos no ho sabia. Per la seva banda, Miguel Frigenti i Marieta Díaz, entre d'altres, també han vist confirmades les seves teories.

D'aquesta manera, es fa oficial la primera carpeta oficial de 'GH DÚO'. Encara que encara no han volgut posar-li nom al que són, tots dos han afirmat que "s'estan coneixent" i que, actualment, "estan molt feliços". Caldrà esperar com avança el concurs per veure el rumb que pren la parella.