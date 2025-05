Laura Madrueño viu un moment únic a 'Supervivientes' pel que arriba a observar

Laura Madrueño ha tornat a deixar clar a les seves xarxes socials per què gaudeix tant de la seva experiència com a presentadora de 'Supervivientes'. Des que va arribar a Hondures, ha aprofitat cada respir fora de càmeres per explorar els Cayos Cochinos, un enclavament natural que considera un autèntic paradís. Caiac, snorkel i llargues caminades formen part de la seva rutina en aquest entorn i, com ha demostrat en la seva última publicació, els encontres inesperats amb la fauna local.

Durant una jornada de gravació per a l''Última hora' de 'Supervivientes', Laura Madrueño va viure un moment únic en creuar-se amb una boa rosada, una serp endèmica d'aquesta zona del Carib. Fascinada per l'escena, no va dubtar a aturar-se per contemplar l'animal mentre els seus companys gravaven la seqüència.

Més tard, va compartir el vídeo amb els seus seguidors a Instagram, acompanyant-lo d'una reflexió que demostra el seu respecte i admiració per la biodiversitat del lloc: "En plena gravació aquesta boa rosada ens va donar una grata sorpresa, és difícil veure-les perquè com veieu són iguals que els troncs".

En les imatges es pot veure com la serp, perfectament mimetitzada amb l'entorn, ascendeix lentament per un tronc mentre Laura Madrueño l'observa. Encara que l'encontre va ser breu, la presentadora el va viure amb l'emoció de qui sap que acaba de presenciar quelcom extraordinari.

Mentrestant, l'aventura continua a 'Supervivientes' i Laura Madrueño tornarà a connectar aquest diumenge amb els espectadors des d'Hondures a 'Conexión Honduras', on s'abordaran moments clau del concurs. Entre ells, l'evolució de Joshua, apartat temporalment per motius mèdics després d'un brot d'herpes zòster. També es viurà l'esperat pas de Pelayo pel Pont de les Emocions, un segment carregat de sentiments on compartirà vivències personals.

| Telecinco

La gala també inclourà la visita sorpresa deCasandra, que arribarà als cayos per retrobar-se amb el seu marit Damián, i una nova entrega de La Liga de los Dioses. Aquesta setmana, la competició es presenta exigent amb tres proves diferents: una centrada en l'agilitat i punteria, una altra que posarà a prova la memòria i els reflexos a cegues, i una tercera que combinarà velocitat i resistència en terra i mar. El guanyador obtindrà una recompensa gastronòmica, que triarà amb qui compartir-la i qui hauran d'exercir de 'camarers' durant la celebració, que tindrà lloc en el ja habitual Oráculo de Poseidón.