Koldo Royo reapareix amb una pujada de pes després de la seva sortida forçada de 'Supervivientes'

Després de gairebé dos mesos a Hondures, Koldo Royo ha reaparegut a 'Fiesta', on ha xerrat amb Emma García sobre la seva intensa aventura a 'Supervivientes'. El xef, que ha sorprès amb la seva evident transformació física, ha fet balanç del seu pas pel reality més exigent de la televisió. Lluny de buscar fama o espectacle, Koldo Royo ha explicat que la seva participació va ser un repte personal: demostrar fins on podia arribar.

Un dels aspectes més comentats ha estat la seva pèrdua de pes, que no ha passat desapercebuda entre els col·laboradors de 'Fiesta'. Amb el seu característic humor, el cuiner ha confessat que ja ha recuperat quatre quilos des que ha tornat a Espanya, tot i que la seva intenció és guanyar-ne només un parell més i mantenir-se amb una dieta equilibrada.

Recordem que va ser diagnosticat amb sarcopènia, una malaltia que implica la pèrdua progressiva de massa muscular i que s'agreuja en contextos de desnutrició com el de 'Supervivientes'. Tanmateix, Koldo Royo ha transmès tranquil·litat als seus seguidors, ja que assegura sentir-se "molt més recuperat".

| Mediaset

Pel que fa a les crítiques que ha rebut per la seva actitud en certs moments del concurs, el xef ha estat clar i directe. "No hi ha part fosca perquè soc molt cristal·lí", ha respost sense dubtar. Tanmateix, no ha negat les dificultats emocionals que implica una experiència com 'Supervivientes': "En 57 dies tot es veu. Als 20 dies, qui és d'una manera ho és, no es pot amagar".

Durant l'entrevista a 'Fiesta', també s'ha mullat parlant dels seus companys. Quan li han preguntat pel seu favorit per guanyar aquesta edició, Koldo Royo ha triat sense dubtar Escassi: "M'encantaria", ha afirmat, destacant que és qui més ha aportat al format i qui millor representa l'esperit de 'Supervivientes'.

Tanmateix, no tots els seus companys compten amb la seva aprovació. En referir-se directament a l'Anita i Montoya ha estat molt taxatiu: "Des del primer dia vaig veure que era una parella molt tòxica, no és un exemple com a parella. Jo no crec que sigui una parella guanyadora. Si la gent els vota, ho respecto i em semblarà genial, però són molt durs. Jo diria a la gent que els convidin una setmana a casa seva"