Antonio Rossi treu a la llum la veritat del concurs d'Escassi a 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha estat al llindar de l'expulsió a la darrera gala de 'Supervivientes'. Alguns apunten que al genet li ha perjudicat assenyalar recentment Montoya, perdent suport en el públic. Tot això ha estat debatut pel plató de 'Vamos a ver' aquest divendres.

"Crec que és molt conscient que ha ficat la pota i fins i tot té por del que estigui passant fora amb el que ha passat dins. Arribat aquest punt, al llindar de l'expulsió, diu que la gent s'ha adonat que ens hem equivocat amb la nostra estratègia. Crec que té aquesta sensació", ha començat Carmen Borrego el debat a 'Vamos a ver'.

Tanmateix, Joaquín Prat li ha fet una pregunta:"L'acusació tan gran que va fer Escassi va ser part d'una estratègia?". "Segons diu és una cosa parlada entre Pelayo i Álvaro, així que és una estratègia. Si això és així, la gent ho està castigant i em sembla molt bé", responia la col·laboradora.

| Mediaset

"No es vol marxar perquè si no no hauria fet la prova de líder, hauria llençat la tovallola. Sap que ha perdut tot el suport, que no quedarà en una posició que no vol, doncs es posa al punt de mira. Diu que es vol marxar, però realment no es vol anar", deia aleshores Kike Calleja a 'Vamos a ver'.

"Sap que s'ha passat de frenada, ha estat força heavy això d'aquesta setmana. Álvaro ha passat d'estar en segon pla a aquesta setmana endur-se tot el protagonisme i per mal. Crec que es pensava que els sortiria bé, ha sortit malament, per això va arribar ahir a la nit amb la que va saltar, que ningú ho vam entendre. S'ha adonat que sí que té el favor del públic amb la salvació, que l'ha fet més fort", opinava també Nuria Chavero.

"S'ha adonat que s'ha carregat el seu concurs, per això està així. També sap que ara l'afecte el tenen l'Anita i Montoya, que és una cosa evident. Pelayo no és sant de la meva devoció, però crec que és un gran concursant, i ja que es volia quedar, el públic hauria d'haver votat perquè Escassi no volia", deia Adriana Dorronsoro.

Per la seva banda, Antonio Rossi ha revelat els plans d'Álvaro Muñoz Escassi:"Entra a la darrera setmana havent guanyat la prova de líder. Tothom vol guanyar, però Escassi no hi anava per això, la seva estratègia des del principi era mantenir-se i ho ha aconseguit. Entrarà a la darrera setmana i surt, per ell, encara que hagi ficat la pota, com un vencedor perquè ha complert el seu objectiu".