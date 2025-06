'Supervivientes' anuncia una prova mítica que portarà al límit els concursants

'Supervivientes' anuncia una de les seves mítiques proves just en la seva recta final. Després de la proclamació de Montoya com a primer aspirant a la victòria, a 'Tierra de Nadie' es desvetllarà la identitat del segon finalista. Serà el nominat més votat, que serà salvat, durant la gala que Carlos Sobera i Laura Madrueño conduiran aquest dimarts 10 de juny, a les 22:00h, a Telecinco.

D'aquesta manera, els concursants de 'Supervivientes' participaran en lataula de les temptacions, amb la qual podran gaudir d'una sèrie de recompenses a canvi de penitències. Aquesta és una de les mítiques proves de 'Supervivientes', que sempre porta els concursants al límit. Recordem el cas de María Jesús Ruiz, que va acceptar tallar-se la seva cabellera a canvi de tres pollastres amb patates i les postres.

Al llarg de la vetllada, 'Supervivientes' acollirà també un doble joc de recompensa. El primer d'ells, titulat "La glòria de Posidó", estarà dividit en tres etapes i posarà a prova la seva força, rapidesa i habilitat. Els tres millors disputaran el segon joc de la nit.

| Mediaset

Es tracta de "El laberint de Creta", un gran laberint sostingut sobre el mar en què hauran de guiar dues pilotes fins al centre de l'estructura. Si aconsegueixen el seu objectiu en menys d'un temps determinat, guanyaran un suculent esmorzar andalús integrat per salmorejo i molletes d'Antequera.

D'altra banda, els supervivents es reuniran per última vegada a l'Oracle de Posidó. Abordaran els episodis més destacats de la convivència, com el continu enfrontament d'Anita i Montoya amb la resta del grup i, especialment, amb Álvaro Muñoz Escassi. Finalment, Carlos Sobera rebrà al plató Pelayo Díaz, penúltim expulsat, per analitzar el seu pas per l'aventura.

En audiències, la darrera gala de 'Supervivientes' amb Jorge Javier Vázquez, va liderar arrasant amb un estratosfèric 20,7% i 1.405.000 espectadors. El previ, però, va caure a un pobre 8,4% i 1.232.000 fidels davant la forta competència del futbol. Diumenge, 'Conexión Honduras' també va baixar davant la final de la UEFA Nations League fins a un 14,1% i 1.240.000 espectadors a Telecinco.