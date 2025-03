La petició directa d'Alessandro Lequio a Montoya després de la seva arribada a 'Supervivientes'

Després de molts rumors, Montoya va saltar de l'helicòpter de 'Supervivientes' aquest diumenge 9 de març. Ho va fer fidel al seu estil, amb molt d'humor i també cantant davant les càmeres, però també quan pensava que ningú l'escoltava. Tot això ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver', amb alguns col·laboradors molt crítics amb Montoya.

"El més interessant serà descobrir si Montoya realment és així o si és o ha creat un personatge", arrencava el debat Joaquín Prat. "Crec que és així, el que vam veure ahir...", opinava Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

"És així perquè és molt intens, el que a mi em fa por és que s'hagi vist tan summament exposat amb aquest amor de la gent que comenci a fer d'ell. Que comenci a fer coses per agradar, dient 'si no faig això ja no agradaré a la gent'. Em fa por que entri en aquesta roda, que és la que el pot enfonsar", afegia Alejandra Rubio.

| Mediaset

No obstant això, Alessandro Lequio va sorprendre en mostrar-se a favor del paper de Montoya: "A mi em va produir tendresa. Per primera vegada el vaig veure de veritat perquè està molt agraït d'estar a 'Supervivientes'". "Però si va fer de tot. En dos minuts hem resumit en un vídeo tot el que va fer i tot el que pot fer. Si segueix pot cansar", reaccionava Pepe del Real.

D'aquesta manera, Alessandro Lequio va culminar amb una petició a Montoya: "L'únic que espero és que deixi els conciertitos perquè això pot ser mortal". "La sensació que tinc és que la resta de concursants es posaran de perfil per no deixar-se arrossegar pel cicló Montoya. I ha vingut amb tots els seus arguments", afegia el col·laborador de 'Vamos a ver'.

"Està una mica sobreactuat, perquè el moment de l'helicòpter és per dedicar-lo a la teva gent, però ja tot el relat que va fer... Arriba que crec que està per sobre de tots els seus companys", afegia Kike Calleja sobre el paper de Montoya a 'Supervivientes'.

| Mediaset

No obstant això, Sandra Aladro no estava d'acord: "Va treure el mostrari de tota la seva artilleria i era la nit i es notava nerviós, el que el fa anar més ràpid, però això no li treu que no sigui de veritat el que sent. Crec que està molt agraït al que li ha passat, ve de passar-ho absolutament malament i les dues coses conviuen en ell".

"Crec justament que s'estava creant aquest monstre i ha entrat en el moment adequat per no venir-se amunt i seguir encara amb els peus a terra i li anirà molt bé. Crec que serà la seva cura d'humilitat, perquè estava començant a pujar", concloïa el debat Adriana Dorronsoro a 'Vamos a ver'.