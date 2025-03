Alessandro Lequio sentencia amb duresa a Makoke després de les seves llàgrimes a 'Supervivientes'

Makoke va ser una de les protagonistes del primer 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' aquest diumenge. La col·laboradora no va poder reprimir les llàgrimes en directe en recordar-se del seu nòvio i els seus éssers estimats. Tot això ha estat comentat al plató de 'Vamos a ver', on Alessandro Lequio ha opinat amb duresa sobre Makoke.

D'aquesta manera, Makoke va confessar que l'aventura a 'Supervivientes' estava sent complicada: "És molt més dur del que jo pensava.No em preguntis gaire que tinc el nus i estic a flor de pell. La veritat és que no hem menjat res, et fa mal l'esquena perquè dormim a la sorra, que és més dura que el ciment...".

Minuts més tard, Makoke s'emocionava en recordar-se dels seus familiars: "M'estic recordant molt del meu nen petit i del meu nòvio. No vull plorar, estic bé, estic forta, el que passa és que sóc molt nyonya. M'he d'acostumar perquè tinc uns companys meravellosos".

| Mediaset

Per tant, Antonio Rossi ha obert el debat a 'Vamos a ver': "Com comenci amb el cap a pensar en el que hi ha fora se li espatlla el concurs. De totes maneres crec que li van ficar una mica el dit, van provocar una mica el moment emocionant".

"Ha fet viatges més llargs, de més dies, i no ha plorat en 72 hores", deia Giovanna González contra Makoke. No obstant això, Sandra Aladro sortia en la seva defensa: "Quan viatges pots trucar a casa i preguntar com va tot, no es pot comparar". "Però són tres dies", responia Giovanna González a 'Vamos a ver'.

No obstant això, el més dur contra Makoke a 'Vamos a ver' era Alessandro Lequio: "Tot és molt forçat, ven tendreses de mercat. En menys d'una setmana no pots estar enyorant absolutament ningú. Per tant no cal fer-li cas".

No obstant això, Adriana Dorronsoro saltava per defensar Makoke dels durs comentaris del col·laborador: "És clar que sí i més quan estàs en el moment més dolç de la teva vida. Crec que està super enamorada...".