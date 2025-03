Joaquín Prat sentencia amb una sola frase el concurs de Terelu a 'Supervivientes'

Terelu Campos s'ha convertit en la gran protagonista de 'Supervivientes'. La col·laboradora, que no participa en qualitat de concursant oficial, ha estat criticada per la resta de concursants per roncar durant la nit. Això ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver' per Joaquín Prat i els seus col·laboradors.

"La meva mare no és de roncar, de veritat, és més de parlar, t'explica les seves coses en els seus somnis. Hi ha vegades que se l'entén i altres no... No sol roncar, però se li nota que té el nas tapat", iniciava el debat Alejandra Rubio en defensa de la seva mare.

Per la seva banda, Alessandro Lequio deia el menys pensat a 'Vamos a ver': "Quan estàs coneixent una senyora fins i tot té cert morbo que ronqui perquè això dona certa tranquil·litat. Evites cert tipus de soroll i ventilacions de cap tipus. La humanitza". A més, donava suport a la participant de 'Supervivientes': "Estic veient molt bé a Terelu Campos, molt poc queixosa i m'ha sorprès".

| Mediaset

"S'està adaptant bé perquè no té suport de cap company. L'actitud de Pelayo em crida l'atenció perquè s'està veient eclipsat per Terelu", opinava, per la seva banda, Kike Calleja sobre una discussió de l'estilista amb la col·laboradora de Telecinco. I és que Pelayo Díaz va ser l'encarregat de parlar dels roncs de Terelu Campos per tota l'illa de 'Supervivientes'.

Ha estat llavors quan Joaquín Prat ha sentenciat el que ha passat: "Quan arriba un pes pesant molts centren l'atenció per tenir vídeos. Això és el que li està passant a la teva mare", deia, dirigint-se a Alejandra Rubio.

Els col·laboradors de 'Vamos a ver' contra Pelayo Díaz per Terelu Campos

"Pelayo, que és el més conflictiu, però és l'únic que li ha dit la veritat, perquè cap és capaç de dir-li les coses, que és el que no entenc. Crec que hi va haver un moment que es va ofendre, encara que no ho va donar a entendre, però va sentir que es reien d'ella, que parlaven per darrere i no eren capaços de dir-li les coses a la cara. Ella sempre vol compartir l'estoreta, s'ha vist, i que després li ho retreguin...", explicava la filla de Terelu Campos al plató de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Em va sorprendre la temprança de la teva mare, perquè coneixent la teva mare els hauria deixat anar quatre fresques ben deixades anar que els deixen KO i ho va torejar molt bé. Sabent, a més, que ho sabia tothom perquè estava parlant en boca de tots i que tots pensaven el mateix. Crec que ho va torejar força bé perquè va estar a punt de saltar", afegia Antonio Rossi.

"Quan diu que li estan fent bullying en part té raó i tampoc s'està queixant, perquè estan passant tots d'ella i no la consideren una companya. Pelayo Díaz peca de masclista i edatista en moltes ocasions i ningú li diu absolutament res. No el suporto", sentenciava Alessandro Lequio.

No obstant això, Kike Calleja no estava d'acord: "Sobre que és l'única persona que li està dient la veritat no estic d'acord. Ho fa perquè vol tenir un protagonisme dins del programa i sap quan està en directe i ho ha de fer.Encara que no estigui concursant com la resta, sí que està convivint, per la qual cosa haurà de votar també". "A mi m'agrada que en un reality hi hagi concursants com Pelayo", concloïa el debat Joaquín Prat.