Bones notícies per a Laura Madrueño després de la decisió de Telecinco amb 'Supervivientes'

'Supervivientes' amplia la seva presència a la graella de Telecinco. El reality compta des de la seva estrena fa tres setmanes amb tres nits de gales: dimarts, dijous i diumenge. No obstant això, Laura Madrueño ara agafarà més protagonisme amb dos nous prime times a la setmana.

Després del final de 'La Isla de las Tentaciones', Telecinco ha decidit rescatar l''Última Hora' de 'Supervivientes' en l'access prime time. L'espai s'emetrà els dilluns i dimecres, abans de 'La Favorita 1922' i 'Universo Calleja', respectivament. Per tant, Laura Madrueño tornarà a estar al capdavant amb els resums del reality, lluitant contra 'El Hormiguero' de Pablo Motos i 'La Revuelta' de David Broncano.

Cal destacar que, més enllà d'altres edicions de 'Supervivientes', Laura Madrueño va estar també al capdavant de l''Última Hora' de 'Gran Hermano' a la tardor. La presentadora, en aquell moment, no va tenir sort en moure's al voltant del 7% de quota de pantalla. No obstant això, en el que portem d'edició, en les seves gales, 'Supervivientes' no ha baixat de l'11% en l'access prime time amb els seus express.

| Mediaset

Abans, aquest diumenge, Terelu Campos serà una de les grans protagonistes de la tercera entrega de 'Conexión Honduras'. La participant inaugurarà el Pont de les Emocions d'aquesta edició, dinàmica en la qual compartirà algunes de les situacions que han marcat la seva vida. A més, prendrà una decisió respecte a la seva continuïtat en el reality.

A més, els concursants de ambdues platges de 'Supervivientes' disputaran la segona cita de la Lliga dels Déus, amb tres jocs el guanyador final dels quals obtindrà una recompensa individual. El primer acollirà duels individuals de força i el segon, Els Tridents de Tritó, posarà a prova la seva concentració i equilibri. Finalment, el tercer els sotmetrà a un repte de memòria en el qual hauran de demostrar la seva capacitat per desenvolupar-se en la foscor.

Recordem que l'última ronda de nominacions va ser històrica, deixant onze nominats després de la sanció imposada a l'equip Fúria per la seva infracció de les normes. Per tant, tindrà lloc una cerimònia de salvació extraordinària. També s'obrirà l' Oracle de Posidó per abordar les situacions més destacades de les últimes hores de i s'abordaran les primeres hores de Manuel i Samya a Platja Misteri.