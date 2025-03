La comparació de Pedro Aguado sobre el seu concurs i el de Terelu a 'Supervivientes'

Si hi ha algú que ho va passar malament a 'Supervivientes' va ser Pedro García Aguado. Encara que va acabar alçant-se com a guanyador del concurs, l'exwaterpolista va tenir ratxes en què només volia abandonar l'illa. Finalment, el seu esperit lluitador es va imposar i va acabar aguantant 103 dies a Hondures. Ara, l'exsupervivent opina d'un dels fitxatges estrella d'aquesta edició: Terelu Campos.

El concurs tampoc està sent fàcil per a Terelu. Diversos dels seus companys ja han denunciat l'actitud de "senyoreta" de la col·laboradora i ja acumula diversos intents d'abandonament. Sembla que la pluja, la fam i dormir a la platja està deixant empremta en la concursant, que el passat dijous comunicava la seva decisió d'abandonar el concurs.

"Fa temps que lluito contra mi mateixa", li deia a Jorge Javier Vázquez, presentador de les gales. Encara que assegura que ha intentat portar-ho en silenci per no contagiar ningú, ja no pot més. "Sóc una persona amb la ment molt forta però el meu cos està fet miques. El meu cos diu que no pot més i hi ha vegades que no es pot per molt que vulguis", tancava la col·laboradora.

| Mediaset

Encara que finalment esperava fins diumenge per donar un veredicte, Olga Moreno, Alessandro Lecquio o la seva germana, Carmen Borrego, ja s'han pronunciat sobre el concurs de la seva companya de cadena. Ara, ha estat el torn de Pedro García Aguado, que com a últim guanyador de 'Supervivientes' coneix molt bé pel que estan passant els concursants.

"A mi em deia el mateix, és que el cos no pot", confessava l'exsupervivent, que va passar per una etapa similar on volia abandonar. "Però és la ment que et diu que el cos no pot", explicava ell, que és el viu exemple de superar una crisi a Hondures.

Pedro García Aguado va acabar adaptant-se a les condicions, guanyant-se el suport del públic i alçant-se com el guanyador de 'Supervivientes 2024'. Per això, l'exwaterpolista encara no es rendeix amb la col·laboradora i l'anima a seguir aguantant per superar la seva missió: sobreviure més dies que Carmen Borrego. Terelu Campos comunicarà la seva decisió aquesta nit, durant el 'Conexión Honduras' presentat per Sandra Barneda.