Antonio Rossi sentencia a la direcció de 'Supervivientes' pel que va passar a la gala

La polèmica de l'encenedor a 'Supervivientes' continua donant de què parlar i ha estat un dels temes principals a 'Vamos a ver'. El debat al programa de 'Vamos a ver' s'ha centrat en la troballa i ús d'un encenedor per part dels concursants de Playa Furia. Això ha desfermat una controvèrsia al voltant de la veracitat dels fets narrats per l'organització de 'Supervivientes'.

Durant l'última gala de 'Supervivientes' es va mostrar com diversos concursants van buscar refugi d'una tempesta a la cabana de l'equip tècnic del programa. Entre ells hi havia Gala Caldirola, que, segons la versió dels propis supervivents, va trobar casualment un encenedor en un impermeable que els van proporcionar per resguardar-se de la pluja. No obstant això, en lloc de lliurar-lo, el grup va decidir amagar-lo i utilitzar-lo posteriorment per encendre foc. El càstig no es va fer esperar: una nominació directa per a tots els implicats, decisió que el grup va assumir de forma conjunta.

L'assumpte ha estat tractat amb gran interès a 'Vamos a ver', on Joaquín Prat i el seu equip han qüestionat la versió de 'Supervivientes' i han donat cabuda a diferents hipòtesis sobre la procedència de l'encenedor. "És a dir, que es troba l'encenedor i un paquet de cigarretes en un impermeable que els donen. De qui era el paquet i l'encenedor?", va plantejar el presentador, sumant-se a la incertesa generada a les xarxes socials.

| Mediaset

Per la seva banda, Pepe del Real va suggerir que podria haver estat un descuit de l'equip de producció. "Jo crec que va ser un descuit d'algun membre de l'equip perquè un encenedor i un paquet de tabac no ho té un concursant", va dir el col·laborador de 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Antonio Rossi va anar encara més enllà contra la direcció: "El que estic pensant és que són trampes que fa l'organització per deixar-los en ridícul". "Els posen el caramel a veure què fan, a veure si hi ha honestedat o no", va afegir el periodista de 'Vamos a ver'. Unes paraules que sorprenen, tenint en compte que s'han pronunciat en un programa de Telecinco.